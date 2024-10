Uberaba, no Triângulo Mineiro, elegeu 21 vereadores neste domingo (6/10). No sistema proporcional, as vagas para vereadores são destinadas aos partidos e às federações, e não aos candidatos. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), serão eleitos somente aqueles que obtiverem votos em número igual ou superior a 10% do quociente eleitoral.







A cidade teve 176.469 votos, sendo 163.785 votos válidos. O total de vagas para a Câmara de Vereadores depende do tamanho da população de cada cidade. Deve haver o número mínimo de nove e o máximo de 55 cadeiras.











Confira os vereadores eleitos em Uberaba: