O segundo turno será no dia 27 de outubro.

Quem é Elisa Araújo

Elisa Araújo tem 42 anos e foi eleita prefeita de Uberaba em 2020. Filha de empresários, ela possui formação em Engenharia Civil e atuou por muitos anos no setor industrial. Elisa se destacou na política ao vencer as eleições como a primeira mulher a assumir o cargo de prefeita em Uberaba, representando uma mudança significativa no cenário político local.

Quem é Tony Carlos

Tony Carlos tem 60 anos, é jornalista e empresário. Já exerceu mandatos como deputado estadual na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) e como vereador em Uberaba.

Além de sua trajetória política, atualmente trabalha como radialista. Ele já concorreu à Prefeitura de Uberaba duas vezes, sendo a primeira nas eleições de 2020, quando chegou ao segundo turno.