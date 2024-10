Bruno Engler é candidato à Prefeitura de Belo Horizonte e tem apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro

O deputado estadual e candidato à Prefeitura de Belo Horizonte, Bruno Engler (PL), já foi condenado a pagar mais de R$ 50 mil em multas, em nove dos 27 processos pelos quais foi condenado pela Justiça Eleitoral durante o pleito de 2024.

Entre as condenações estão algumas por impulsionamento de propaganda negativa, que é quando a postagem critica adversários, o que é vetado pela legislação eleitoral. O pagamento de conteúdo pelo candidato só pode ser feito com material que fale de sua própria candidatura.

Engler também perdeu, até agora, mais de 100 inserções em televisão e rádio em seu tempo de propaganda eleitoral gratuita, ainda no primeiro turno, por ter invadido o tempo destinado a vereadores da sua base.

Desde o início do segundo turno, o candidato foi condenado, entre outras coisas, por propaganda em templos religiosos, pela publicação de informações falsas sobre a gestão do seu adversário Fuad Noman (PSD) em Belo Horizonte, e até pela utilização de um perfil extraoficial que difundia ataques a adversários e informações mentirosas. O material em questão era feito pela própria campanha do bolsonarista.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia



O candidato vem adotando uma série de táticas para tentar reverter o que a vantagem de Fuad na disputa, indicada nas últimas pesquisas. Engler, segundo levantamento da Quaest, aparece com 37% das intenções de voto, contra 46% de Fuad Noman.