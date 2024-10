A menos de uma semana para o segundo turno das eleições municipais de 2024, todas as pesquisas de intenção de voto precisam ser registradas até esta segunda-feira (21/10) no sistema do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Ao todo, 51 municípios, sendo 15 capitais, incluindo Belo Horizonte, terão uma votação final no dia 27 de outubro.

Na capital mineira, a disputa entre o deputado estadual Bruno Engler (PL) e o atual prefeito Fuad Noman (PSD) movimenta os maiores institutos de pesquisa eleitoral do país. Datafolha e Quaest, por exemplo, divulgam quatro pesquisas no período, sendo duas na véspera do pleito.

O parlamentar bolsonarista recebeu 34,38% dos votos no primeiro turno, contra 26,54% do prefeito de BH. Contudo, os levantamentos divulgados até o momento mostram Fuad Noman virando as intenções de voto.

A pesquisa do Instituto Viva Voz desta segunda mostra o mandatário do município com 49,3% das intenções de voto, contra 35,6% de Bruno Engler. Dos 940 eleitores entrevistados, 9,5% disseram que votam em branco/nulo, enquanto 5,6% estão indecisos. O levantamento foi registrado na Justiça Eleitoral sob o número MG-06916/2024.

Veja as pesquisas previstas para esta semana

Datafolha - TV Globo e Folha de S. Paulo

Divulgação 24/10

910 entrevistados

Entre os dias 22/10 e 24/10

Registro TSE: MG-04815/2024

Divulgação 26/10

1674 entrevistados

Entre os dias 25/10 a 26/10

Registro TSE: MG-01286/2024

Quaest - TV Globo

Divulgação 23/10

1002 entrevistados

Entre os dias 20/10 a 22/10

Registro TSE: MG-07435/2024

Divulgação 26/10

1602 entrevistados

Entre os dias 25/10 a 26/10

Registro TSE: MG-03892/2024



Real Time Big Data - 3 Poderes

Divulgação 22/10

1000 entrevistados

Entre os dias 19/10 a 21/10

Registro TSE: MG-01831/2024

Divulgação 25/10

1000 entrevistados

Entres os dias 23/10 a 24/10

Registro TSE: MG-09350/2024

Doxa - Itatiaia

Divulgação 25/10

1350 entrevistados

Entre os dias 21/10 a 22/10

Registro TSE: MG-06711/2024