O deputado estadual Bruno Engler (PL), candidato à Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), afirmou que, nessa reta final, sua campanha estará focada em percorrer a cidade e apresentar suas propostas à população. Durante evento na manhã desta segunda-feira (21/10), o bolsonarista aproveitou para alfinetar o atual prefeito Fuad Noman (PSD), que busca a reeleição, desafiando-o a participar dos debates eleitorais.





“Eu vou a todos os debates que foram marcados, diferente do prefeito que não tem coragem de debater comigo, não tem coragem de defender o seu legado até porque é indefensável, e realmente é complicado defender o indefensável”, disparou Engler.





Engler participou de um encontro com lideranças religiosas na Associação de Pastores da Igreja Batista Getsêmani, no Bairro Dona Clara, Região da Pampulha. A agenda foi dividida com o seu adversário na disputa pela Prefeitura de Belo Horizonte, o prefeito Fuad. No local, os convidados apresentaram suas propostas e receberam uma oração.





“Eu vou estar rodando em Belo Horizonte, falando das nossas propostas. Eu não tenho dúvida que o meu projeto ao lado da Coronel Cláudia é o melhor projeto para Belo Horizonte e que o cidadão belo-horizontino reconhecerá isso no domingo”, afirmou.





Engler já havia visitado a Igreja Batista Getsêmani no primeiro turno, em setembro. Na visita de hoje, o candidato enfatizou a importância do público cristão. "Vim no primeiro turno, volto agora porque sei da importância do público cristão e eu vim aqui passar um recado para o povo cristão de Belo Horizonte que a gente não é obrigado a se contentar com migalhas com candidatos que vêm aqui de quatro em quatro anos pedem oração, mas depois trabalha um mandato inteiro contra os nossos valores. Eu sou um cara que eu defendo os valores da família", disse.





Engler também disse que irá construir parcerias com diversas comunidades religiosas, independentemente de suas denominações. "Todos são bem-vindos em Belo Horizonte. Vamos construir parcerias no âmbito social com igrejas de todas as denominações, católicas, evangélicas, e também com outras religiões não cristãs, desde que tenham essa vocação de servir ao próximo e ajudar os mais necessitados", afirmou.





Engler mencionou ainda encontros com outras comunidades religiosas. "Estive junto ao público judeu, que me recebeu com todo carinho, e também em fundações espíritas que me convidaram. Fui acolhido de maneira muito carinhosa", relatou o parlamentar.





Propostas de governo





Em relação às suas propostas de governo, Engler afirmou que manterá as principais no segundo turno, mas que também absorveu ideias de outros concorrentes que considera positivas. Ele mencionou como exemplo a proposta de Mauro Tramonte (Republicanos) sobre a implementação de moto-faixas, inspirada no modelo adotado em São Paulo. "Realmente é uma proposta muito bacana. Lá em São Paulo, conseguiram reduzir o tráfego e o número de acidentes", elogiou Engler.





Outra ideia absorvida por sua campanha foi de Gabriel Azevedo (MDB), que propôs mudanças no Plano Diretor da cidade para permitir o compartilhamento de imóveis entre atividades comerciais e residenciais. "Não tem por que manter essa restrição no Plano Diretor de Belo Horizonte", argumentou o candidato, reforçando que continuará a defender suas propostas originais, enquanto agrega "coisas boas de outras campanhas".





Expectativa





Engler ainda comentou sobre a possibilidade de não ser eleito. Segundo ele, uma eventual derrota refletiria a escolha dos eleitores por acreditar nas "mentiras" do atual prefeito. "Se a gente não ganhar, vamos receber com frustração, porque é um sinal de que Belo Horizonte acreditou nas mentiras do Fuad e acabou votando com medo de uma mudança que a cidade precisa e merece", declarou.





Engler também criticou a atual gestão, afirmando que a população não deve se conformar com uma "prefeitura ruim", "politicagem" e "corrupção". Apesar da crítica, o deputado demonstrou otimismo sobre sua campanha. "Independente do resultado, tenho convicção de que seremos vitoriosos. Vou sair dessa campanha de cabeça erguida, com as mãos limpas. Fiz uma campanha limpa, não comprei ninguém, falei de propostas, e, se Deus quiser, teremos um resultado maravilhoso no dia 27", concluiu o candidato.

Críticas ao livro de Fuad





À imprensa, Engler também comentou sobre o livro ‘Cobiça’, publicado em 2020 e escrito pelo prefeito Fuad Noman. “Escreveu um livro pornográfico, que até aí poderia ser só uma peculiaridade dele, mas dentro desse livro, ele descreve com riqueza de detalhes o estupro coletivo de uma criança de 12 anos Eu até vi que ele já se defendeu dizendo que é uma obra de ficção, mas como que alguém num contexto de um livro erótico consegue pensar numa coisa dessa. O livro é absolutamente perturbador", disse.