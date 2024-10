Bruno Engler (PL), candidato à Prefeitura de Belo Horizonte, visitou a Feira Hippie, neste domingo (20), na Avenida Afonso Pena, como parte de sua agenda eleitoral que antecede o segundo turno das eleições. Sob chuva, Engler caminhou da sede da Prefeitura até o final da feira, na rua Guajajaras, acompanhado por apoiadores e ouvindo as demandas dos feirantes.





Acompanhado pela candidata a vice, Coronel Cláudia (PL), ele aproveitou o momento para pedir votos e conversar com os expositores sobre os principais problemas enfrentados no local. Representantes da Comissão Paritária - órgão que intermedia as demandas dos feirantes junto à Prefeitura - entregaram ao candidato um documento com as principais reivindicações da categoria.





O documento, disponibilizado ao Estado de Minas, destaca a falta de segurança como uma das maiores preocupações, sugerindo a criação de grupos específicos da Guarda Municipal para atuar exclusivamente aos domingos. Também propõe uma abordagem multidisciplinar para lidar com a questão da população em situação de rua, a revisão do Código de Postura para garantir proporcionalidade entre direitos, deveres e penalidades, além de reivindicar o aumento do número de banheiros e melhorias no entorno da feira. Por fim, sugere que a Prefeitura, em parceria com a Belotur e o Governo do Estado, elabore planos de divulgação para fomentar o turismo no local.





Em resposta, Engler reforçou sua proposta de campanha focada na segurança pública. “Reafirmo meu compromisso com essas demandas porque elas beneficiam tanto os feirantes quanto os cidadãos que frequentam a feira, além de fomentar o turismo na cidade. O tombamento da feira também é algo importante, pois ela é um patrimônio de Belo Horizonte e merece ser valorizada”, declarou o candidato.





Ao término da caminhada, a Coronel Cláudia ressaltou que a segurança foi o principal ponto levantado pelos expositores. “O que ouvimos aqui, praticamente de todos, foi a necessidade de mais segurança, e esse já é um item central no nosso plano de governo. Queremos que BH volte a ser uma capital segura de se viver”, afirmou.





Reta final





A última pesquisa Quest, aponta para uma vantagem do atual prefeito Fuad Noman (PSD) contra Engler. O levantamento contratado pela TV Globo resulta em nove pontos percentuais de vantagem nas intenções de voto para o candidato à reeleição. Enquanto Noman lidera com 46% das intenções votos, Engler recebe 37%.





Questionado sobre suas prioridades para a última semana de campanha, Engler afirmou que manterá a mesma estratégia, focando nos problemas de Belo Horizonte e suas soluções, além de criticar a gestão atual. “Tenho plena confiança de que o nosso projeto, meu e da Coronel Cláudia, é o melhor para BH”, afirmou.





Embora outros candidatos do primeiro turno não tenham demonstrado apoio, Engler reiterou: “Estamos dialogando com diversos atores políticos e todos que quiserem se somar ao nosso projeto de mudança para BH são bem-vindos”.





E, apesar de não ter conquistado alianças, Engler recebeu dois apoios importantes na reta final: além do apoio do governador Zema, na última quinta-feira (17), ele contou com a presença do ex-presidente Jair Bolsonaro em uma carreata realizada ontem, sábado (19). O evento também teve a participação de Michelle Bolsonaro, o senador Cleitinho (PL), e o deputado federal Nikolas Ferreira (PL).





Bolsonaro chegou a Belo Horizonte na manhã de sábado e foi recepcionado no Aeroporto de Confins por Engler, além dos deputados estaduais Carporezzo (PL) e Sargento Rodrigues (PL), o deputado federal Domingos Sávio (PL), e o vereador eleito de Belo Horizonte Vile (PL). Estavam presentes também o deputado federal Cabo Junio Amaral (PL-MG) e o vereador eleito com mais votos em São Paulo, Lucas Pavanato (PL), que deve acompanhar a campanha de Engler até o segundo turno.





Questionado sobre o evento, Engler mostrou-se otimista. “Ficamos felizes com o número expressivo de motos e carros. Conseguimos passar a nossa mensagem, então o sentimento é positivo”, comentou.