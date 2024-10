O prefeito reeleito de Nova Lima, na Grande BH, João Marcelo Dieguez (Cidadania), explicou o motivo de apoiar o prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman (PSD), candidato a reeleição, em entrevista ao "EM Minas", na TV Alterosa, nesse sábado (19/10). Segundo ele, depois que Fuad assumiu a PBH, as tratativas em relação aos projetos de mobilidade na divisa entre os municípios foram retomadas.







“A gente teve, nesses dois anos e meio, uma relação de diálogo, e o prefeito Fuad teve sensibilidade com as questões que dizem respeito à mobilidade naquela região, o que era um grande desafio. A gente não conseguia avançar. Com o Fuad, os projetos avançaram, a Prefeitura de BH está licitando as obras que são de responsabilidade deles. As de Nova Lima, vamos executar por meio das contrapartidas” afirmou.





João Marcelo comentou ainda a participação em uma reunião com outros prefeitos da Grande BH, em apoio a Fuad.





“A gente sente que o Fuad se preocupa com a Região Metropolitana e quer construir conosco essa soluções. Foram cerca de 20 prefeitos apoiando essa reeleição, e, claro, quem decide é o povo de Belo Horizonte, mas fica nosso reconhecimento ao trabalho do Fuad”, completou.





EM Minas

