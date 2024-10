O prefeito reeleito de Nova Lima, na Grande BH, João Marcelo Dieguez (Cidadania), falou sobre o desafio de governar uma cidade com realidades distintas, em entrevista ao "EM Minas", na TV Alterosa, nesse sábado (19/10).







“É muito difícil governar uma cidade que possui realidades muito distintas. Acredito em um desenvolvimento sustentável equilibrado. Isso significa ter um tripé ambiental, econômico e social”, afirma.





Ele destaca que isso é o que acontece na divisa com Belo Horizonte, onde há urbanização de alto luxo.

“Tem que ser feita de maneira ordenada. O que não é simples porque, hoje, a gente tem um plano diretor em vigor, ou seja, existe uma legislação que está acima da vontade do prefeito A ou B. Ela tem que ser cumprida e respeitada”, pontua.





EM Minas

O "EM Minas" vai ao ar todo sábado, às 19h30. O programa é transmitido para todo o estado pela TV Alterosa. Cada episódio é dividido em três blocos, sendo dois transmitidos na televisão e um terceiro bloco exclusivo no YouTube do Portal Uai, onde todos os programas poderão ser vistos na íntegra.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia





Aos domingos, a entrevista completa estará disponível no portal e no jornal impresso do Estado de Minas. O público também pode conferir matérias com os principais destaques no portal do EM e do Uai.