O prefeito reeleito de Nova Lima, na Grande BH, João Marcelo Dieguez Pereira (Cidadania), é o convidado deste sábado (19/10), no "Em Minas", programa da TV Alterosa, em parceria com o Estado de Minas e o Portal Uai, que vai ao ar às 19h30. Na conversa com o jornalista Ricardo Carlini, João Marcelo disse que não esperava uma margem de vantagem tão grande para o segundo colocado.







Foram 7.321 votos, o que corresponde a 85,6% do total. Gilson Amorim (Republicanos) teve 4.626 votos, percentual que representa 8,37% do total.





“Disse no dia da eleição que nem no melhor dos meus sonhos, imaginava isso. Sou profundamente grato aos novalimenses que confiaram. Entendo essa votação como um reconhecimento de um governo que se dedicou muito, enfrentou desafios históricos, trabalhou para gerar oportunidade para os novalimenses. E esse reconhecimento veio nas urnas, com uma votação expressiva, histórica, um recorde na nossa cidade, muito distante do que já foi visto. Só tenho que agradecer”, afirmou.





EM Minas

O "EM Minas" vai ao ar todo sábado, às 19h30, apresentado pelo jornalista Benny Cohen. O programa é transmitido para todo o estado pela TV Alterosa. Cada episódio é dividido em três blocos, sendo dois transmitidos na televisão e um terceiro bloco exclusivo no YouTube do Portal Uai, onde todos os programas poderão ser vistos na íntegra.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia





Aos domingos, a entrevista completa estará disponível no portal e no jornal impresso do Estado de Minas. O público também pode conferir matérias com os principais destaques no portal do EM e do Uai.