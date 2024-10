Moradores do Bairro Ouro Preto, na Região da Pampulha, em Belo Horizonte, estão sem energia elétrica nas suas residências há cerca de 24 horas, desde que uma árvore caiu sobre fios de um poste na tarde de quinta-feira (17/10). De acordo com a Cemig, equipes trabalham no local e a previsão é de que os 66 clientes que estão sem energia elétrica tenham o serviço restabelecido ainda na noite desta sexta-feira (18).





De acordo com a Cemig, 314 imóveis da região ficaram sem energia elétrica devido à ocorrência. Equipes da concessionária se deslocaram ao local para fazer a poda da árvore caída e a substituição do poste danificado. A previsão era de que a energia fosse restabelecida ainda na noite de quinta-feira, mas parte dos clientes continuam sem o serviço.





A queda da árvore aconteceu na Rua Mantena, em frente ao número 395. Um carro foi atingido e os passageiros precisaram esperar pelo socorro do Corpo de Bombeiros para sair do veículo devido ao risco de eletrocussão. Um caminhão também foi atingido.





Equipe do Corpo de Bombeiros e da Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) também atuaram na supressão e no recolhimento dos galhos. Moradores relatam que há tempos solicitavam a poda da árvore na PBH, mas o pedido nunca foi atendido. Segundo os reclamantes, a alegação do órgão é que a árvore está em terreno particular e os proprietários é que deveriam assumir a responsabilidade pela poda. No local, um condomínio comercial, funciona um supermercado e várias lojas.

