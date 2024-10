Cerca de 300 residências seguem sem energia elétrica no Bairro Ouro Preto, zona norte de Belo Horizonte, por causa da queda de uma árvore, que derrubou um poste e arrancou a fiação da Rua Mantena, na tarde de quinta-feira (17/10). Um carro foi atingido e o motorista e um passageiro ficaram presos e tiveram de ser resgatados pelo Corpo de Bombeiros. Nenhum deles ficou ferido. Um caminhão também ficou danificado na queda.







O Corpo de Bombeiros trabalha, desde o momento do acidente, para cortar a árvore. Segundo o Boletim de Ocorrência, não foi a árvore inteira que caiu, mas sim parte dela, um grande galho.





Moradores relatam que há tempos solicitavam a poda da árvore na Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), mas o pedido nunca foi atendido. Segundo os reclamantes, a alegação do órgão é que a árvore está em terreno particular e os proprietários é que deveriam assumir a responsabilidade pela poda. No local, um condomínio comercial, funcionam um supermercado e várias lojas.

A Cemig está no local para restabelecer o fornecimento de energia elétrica, ainda sem previsão de conclusão do trabalho. O Corpo de Bombeiros segue com uma equipe no local, dando apoio.