O deputado federal Nikolas Ferreira (PL) respondeu ao vereador eleito de Belo Horizonte, Pedro Rousseff (PT), sobrinho da ex-presidente Dilma Rousseff (PT), após ele declarar que daria “cadeiradas” nos adversários na Câmara Municipal. A afirmação foi feita durante uma entrevista ao Estado de Minas.

"Se o sobrinho da Dilma explicar o que a tia dele fala, eu deixo ele dar a cadeirada", escreveu Nikolas em sua conta no X (antigo Twitter).

Pedro Rousseff fez a analogia ao comentar sobre a polarização que deve marcar a Câmara Municipal em 2025, comparando a situação ao incidente ocorrido em São Paulo. Durante um debate para a prefeitura, o apresentador Datena (PSDB) arremessou uma cadeira em Pablo Marçal (PRTB), após ser acusado de assédio sexual.

Rousseff participou do programa EM Entrevista, uma parceria do jornal Estado de Minas com o portal Uai. Ele foi o sexto mais votado para a Câmara, com 17.595 votos. Ao ser questionado sobre o clima de embate ideológico que deverá dominar os corredores da Câmara, o vereador eleito declarou que não pretende fomentar brigas e confusões.

"Gritaria e briga, de jeito nenhum. Mas, se precisar dar umas cadeiradas, com certeza, porque eles só aprendem assim. Só quando aparece alguém firme e corajoso contra eles é que mudam. O Pablo Marçal só parou de crescer quando levou uma cadeirada na cabeça para mostrar que não é tão homem assim. O mesmo vale para Nikolas e os fantoches dele."

Rousseff também comentou sobre Nikolas Ferreira, com quem já protagonizou diversos embates, e criticou a bancada do PL, que elegeu seis vereadores em Belo Horizonte.

"O Nikolas elegeu vários fantoches em BH, vereadores que devem seus cargos e seus mandatos a ele. Esses vereadores são controlados por alguém que nem mora em BH, mas em Brasília, onde ele fica colocando peruca para causar tumulto na Câmara Federal. Nossa disputa aqui não é com Pablo Almeida (vereador eleito) ou os outros do PL, mas diretamente com o chefão deles, Nikolas", afirmou.

Segundo Rousseff, Ferreira representa um "risco", mas o deputado "morre de medo" dele. "Assim como ele, sou de BH, sou jovem e muito combativo", finalizou.