O vereador eleito em Belo Horizonte, Pedro Rousseff (PT), afirmou que a polarização na Câmara Municipal em 2025 pode terminar em “cadeiradas”. A analogia foi feita em comparação ao episódio que aconteceu em São Paulo, onde, durante um debate à prefeitura Datena (PSDB) jogou uma cadeira em Pablo Marçal (PRTB), após ser acusado de assédio sexual.

Rousseff participou do programa EM Entrevista, uma parceria do jornal Estado de Minas com o portal Uai. Ele foi o sexto vereador mais votado para a Câmara Municipal, com 17.595 votos.

Questionado sobre o clima de embate ideológico que deve tomar conta dos corredores da Câmara, Rousseff afirmou que não deseja ocupar um espaço de “gritos” e “confusões”.

“Gritaria e briga, de jeito nenhum. Mas se tiver que dar umas cadeiradas, com certeza, porque eles só aprendem desse jeito. É só quando surge uma voz firme e corajosa contra eles que eles aprendem. O Pablo Marçal só parou de crescer quando tomou uma cadeirada na cabeça para mostrar que não é tão homem. Assim também é com Nikolas e os fantoches dele”.

Ao falar sobre o deputado federal Nikolas Ferreira (PL), com quem dividiu uma série de embates, Rousseff chamou a bancada do PL, que elegeu seis vereadores, de “fantoches”.

“O Nikolas elegeu vários fantoches em Belo Horizonte, vereadores que devem seus cargos a ele, seus votos a ele, e, portanto, também seus mandatos. Esses vereadores são controlados por alguém que nem mora em BH, mas sim em Brasília, onde fica colocando peruca para causar tumulto na Câmara Federal. Nossa relação aqui não é com Pablo Almeida (vereador eleito) ou com os outros do PL, mas diretamente com o chefão deles, Nikolas”, afirmou.

Segundo Rousseff, Ferreira é um “risco”, mas ele "morre de medo" do vereador. "Assim como ele, sou de BH, sou jovem e muito combativo".

Pedro Rousseff foi o vereador mais votado do PT em Belo Horizonte. Para assistir à entrevista completa, acesse o canal do YouTube do Portal Uai. Amanhã, sexta-feira (17/10), a versão impressa do Estado de Minas trará os principais destaques.