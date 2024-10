Fuad (PSD) se reuniu com entidades do setor cultural nesta quinta-feira (17/10)

A dez dias do segundo turno, o prefeito de Belo Horizonte e candidato à reeleição pelo PSD, Fuad Noman, recebeu o apoio de instituições e coletivos do setor cultural da capital para a disputa. O encontro, que ocorreu nesta quinta-feira (17/10), no Bairro Santa Efigênia, Região Leste, foi marcado pela entrega de cartas de apoio e sugestões dos grupos que representam as expressões culturais da cidade para o plano de governo do atual chefe do Executivo.

O candidato a vice-prefeito na chapa com Fuad, Álvaro Damião (União), acompanhou a agenda. A deputada estadual Bella Gonçalves (PT), que concorreu no primeiro turno como candidata a vice de Rogério Correia (PT), reforçou seu apoio ao prefeito e pediu por mobilização para evitar abstenção nas urnas. O prefeito eleito de Ouro Preto, Ângelo Oswaldo (PV), também subiu no palanque para declarar o apoio a Noman.









Fuad afirmou que quer ampliar os investimentos para o setor cultural no que tange à infraestrutura para eventos. “O mais importante é saber o que eles precisam. Com certeza, precisam de mais espaço, mais centros culturais e dinheiro, esse é mais difícil, mas nós vamos fazer o esforço. BH tem três grandes atividades econômicas: serviço, comércio e eventos. Evento não se mistura com cultura, mas é a cultura que faz os eventos, por isso temos que criar condições para que essa cultura exploda”, disse.

Carnaval

O candidato anunciou o investimento de R$ 35 milhões para o carnaval de 2025. “Esse carnaval vai superar todos os outros. Vamos fazer um carnaval gastronômico, porque BH também é a cidade da gastronomia, e vamos fazer também um carnaval carbono zero, queremos neutralizar a emissão de carbono”, afirmou.





Em 2024, o investimento da PBH também foi de R$ 35 milhões.

Segundo Fuad, os ambulantes não precisarão mais enfrentar filas extensas para o credenciamento. “Vamos modernizar o sistema de credenciamento, agora vai ser feito pela internet”, anunciou.

