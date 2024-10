Durante o comício, realizado na Avenida Afonso Pena, Bolsonaro falou sobre a ausência de Fuad e a troca de secretários. O ex-presidente afirmou que Bruno Engler está preparado para governar Belo Horizonte e pediu aos apoiadores que intensificassem a busca por votos na reta final da campanha. “Ele fará uma gestão semelhante à minha em Brasília, escolhendo secretários técnicos, honestos e competentes.”

Em seguida, Bruno Engler criticou o trânsito de Belo Horizonte e se apresentou como o candidato jovem disposto a mudar a capital. Se eleito, Engler será o prefeito mais jovem da história de BH, com apenas 28 anos. "O que vemos hoje é um trânsito que não funciona. Belo Horizonte é a segunda pior capital para trafegar em horários de pico, e isso é o que queremos mudar. Quero montar o secretariado mais técnico da história de Belo Horizonte, assim como Bolsonaro fez com o ministério em seu governo. O que estamos vendo é uma falta de respeito com o cidadão. Já tivemos cinco secretários de Educação em apenas dois anos."





Engler também fez questão de elogiar seu grupo político. "Sim, eu tenho um grupo político, como já foi mencionado, e me orgulho muito dele", declarou.

Nikolas Ferreira, por sua vez, chamou BH de "suja" e também pautou a ausência do prefeito, fazendo referências às críticas que Engler vem recebendo por não comparecer à Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG).





"Se você passar por Belo Horizonte, vai ver uma cidade suja e mal cuidada. O Bruno tem trabalhado para mudar essa realidade. Aqui, alguns dizem que o Bruno é ausente, mas quero deixar claro: quem é ausente é Fuad Noman. Ausente está o Fuad, que nunca vi no centro da cidade. Essa sujeira, essa falta de cuidado com a cidade, essa ausência são dele. Sabe onde mais ele está ausente? Nas UPAs, nas filas de hospitais lotados. Fuad está ausente na Guarda Municipal, que está desestruturada. Ausente também na segurança pública, que não existe aqui em Belo Horizonte. E, claro, ausente no transporte público, que é uma verdadeira porcaria."

Cleitinho também elogiou Engler, chamando-o de "mais preparado" para assumir a cadeira de prefeito e afirmando que ele é a pessoa mais competente que conhece. Michelle Bolsonaro, ex-primeira-dama, fez analogias dizendo que o Brasil trocou um “galego de olhos azuis”, referindo-se a Bolsonaro, por um “pinguço”, em alusão a Lula (PT). "Vocês querem Engler ou Fufu? Fufu não", enfatizou.