Com a chegada do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) próxima, poucos apoiadores se reúnem em frente a um trio elétrico estacionado na Avenida Afonso Pena, em Belo Horizonte. O carro de som foi proibido de ficar em frente à Prefeitura por conta do barulho.

Às 14h18, Bolsonaro já havia saído do ponto de encontro para participar de uma motocarreata ao lado do candidato à prefeitura, Bruno Engler (PL). Os dois deixaram a região da Pampulha, onde se encontraram com apoiadores, e seguem em direção ao centro da cidade.

A carreata irá chegar na Avenida Afonso Pena, em frente à Prefeitura Municipal, onde, em um trio elétrico, Engler irá dividir palanque com Bolsonaro, senador Cleitinho e o deputado Nikolas Ferreira (PL).



Por enquanto, o movimento de apoiadores ainda é tímido. Vestidos de verde e amarelo, os bolsonaristas se animam com uma música que faz referência ao prefeito de BH, Fuad Noman (PSD). “Se o Fuad pedir seu voto? Não voto. Se o Lula ladrão pedir seu voto? Não voto, não voto, não voto. Esquerda sai fora, meu voto é Bruno, 22 agora”, diz a canção.

É a segunda participação de Bolsonaro presencialmente na campanha municipal de Engler. No primeiro turno, em 5 de setembro, ele participou de comício da campanha no BeFly Hall.





Belo Horizonte passa por um sábado de instabilidade climática. Para os moradores, é recomendável manter o guarda-chuva por perto. O céu ficará nublado ao longo do dia, com previsão de chuva forte e trovoadas isoladas neste 19 de outubro.

