O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) se encontrou com o candidato à Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) Bruno Engler (PL), com o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG), lideranças políticas e apoiadores para almoço na capital mineira. O encontro antecede motocarreata de campanha de segundo turno de Engler, prevista para a tarde deste sábado (19/10).

Bolsonaro chegou acompanhado de Engler e do deputado federal Nikolas Ferreira (PL). O ex-presidente e o grupo fizeram um evento fechado de almoço no restaurante All Mar, na Avenida Dom Orione, 116, na orla da Lagoa da Pampulha. Bolsonaro entrou pelos fundos do restaurante e não falou com a imprensa.

A movimentação no local começou às 11h20, com apoiadores vestidos em verde e amarelo, com adesivos da campanha de Engler nas vestes e nos veículos, e trajes de bandeira do Brasil e de Israel na entrada do restaurante. Já Bolsonaro chegou por volta de 12h10 e deve seguir até a concentração da motocarreata.

Em certo momento do almoço, foi possível ouvir gritos dos presentes que entoavam "Bruno! Bruno! Bruno!".





Ao Estado de Minas, Nikolas se mostrou animado para o segundo turno em BH. "É sempre muito bom quando Bolsonaro vem a Belo Horizonte. A gente sabe que foi 54% de votos aqui na eleição passada. Espero de fato que a gente repita esse feito aqui em BH. Sabemos que as eleições municipais têm as suas dificuldades, seus desafios, a máquina inteira contra nós, mas a gente faz parte dessa construção e estou com uma expectativa muito boa para o dia 27", afirmou.

Acompanhada da família, a candidata a vice na chapa bolsonarista, Coronel Claudia (PL), contou ao EM que as expectativas para o segundo turno são as melhores: "Eu tô vindo agora do ponto de concentração [da motocarreata], já está movimentado, os carros sendo enfeitados, então eu tenho certeza que vai ser um momento espetacular, bonito, verde amarelo, e pra trazer muita energia boa para essa última semana que resta da nossa caminhada".

"Estamos muito confiantes que no dia 27 vai dar 22. Bruno Engler é o nosso próximo prefeito e Coronel Claudia, vice. Vamos mudar a história de Belo Horizonte, podem confiar", completou Coronel Claudia. No segundo turno, disputam a cadeira do Executivo municipal o deputado estadual Bruno Engler e o atual prefeito Fuad Noman (PSD).

Também estavam presentes o ex-secretário de turismo e deputado federal Marcelo Álvaro Antônio (PL), os deputados federais Lincoln Portela (PL-MG) e Junio Amaral (PL-MG), o vereador eleito em BH Vile (PL) e o vereador eleito na capital paulista Lucas Pavanato (PL).

O almoço também contou com lideranças do interior do estado, como o atual prefeito de Itaguara, Donizete Chumbinho (PL), e o prefeito eleito, Luan (PL), além do ex-deputado federal Rafael Guerra (PSDB).

Agenda de Bolsonaro em BH

A partir das 14h, no último final de semana antes do segundo turno – em que o bolsonarista irá disputar o pleito com Fuad Noman (PSD) –, Bolsonaro irá integrar uma motocarreata de campanha. A concentração está prevista para acontecer na Praça da Pampulha, com saída às 14h30.





O trajeto previsto seguirá para a Avenida Otacílio Negrão de Lima, em seguida Avenida Coronel Oscar Paschoal, Avenida Abraão Caram, Avenida Presidente Antônio Carlos, Avenida Nossa Senhora de Fátima, e Rua dos Caetés.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia



Na sequência, a carreata irá chegar na Avenida Afonso Pena, em frente à Prefeitura Municipal, onde, em um trio elétrico, Engler irá dividir palanque com Bolsonaro, senador Cleitinho e o deputado Nikolas Ferreira (PL). O candidato tem apenas uma semana até o segundo turno, em 27 de outubro.

É a segunda participação de Bolsonaro presencialmente na campanha municipal de Engler. No primeiro turno, em 5 de setembro, ele participou de comício da campanha no BeFly Hall.