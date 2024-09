O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) acredita que a liberdade do cidadão manifestada em ato da direita é mais importante do que o cenário eleitoral municipal. A afirmação foi feita durante ato a favor do impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, na Praça da Liberdade, na manhã deste domingo (29/9).

Ao Estado de Minas, Nikolas comemorou que esta é a primeira manifestação concentrada na cidade, que reúne centenas de apoiadores na capital mineira. A premissa do ato é a defesa da democracia e da liberdade de expressão e imprensa contra Moraes e o presidente da Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), com o lema "Deus, Pátria e Família".

"É a primeira vez que a gente faz algo concentrado aqui em Belo Horizonte, voltado a não somente ao movimento Fora Moraes, mas também voltado a pressionar o Pacheco, que é dessa terra, senador por Minas Gerais, e tem se comportado, infelizmente, numa postura vergonhosa jurídica, perante também ao regimento interno da casa", disse o deputado em entrevista ao EM.

O deputado ainda citou os manifestantes presos no ato golpista de 8 de janeiro. "A gente sabe que tem muitas pessoas que estão presas, que cometeram, de fato, crimes, mas as penas totalmente desproporcionais. Eu espero que, de fato, a pacificação que essa turma diz tanto pregar aconteça", afirmou.

Ele ainda completou dizendo que a tendência da justiça é ser contra a direita. "A gente está vendo que isso não vai acontecer, porque eles são implacáveis contra a direita e somente de um lado. Então hoje é muito importante parabenizar todos os que tiveram aqui hoje na Praça da Liberdade e dizer que a gente precisa somente continuar, persistir e permanecer", explicou ao EM.

Questionado sobre o efeito do movimento na candidatura do deputado estadual Bruno Engler (PL) à Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), Nikolas afirmou que existem outras coisas mais importantes do que o cenário executivo municipal. "Eu confesso que existem coisas mais importantes do que eleições e as pessoas estão mostrando aqui pra isso. Mesmo eu com o meu alcance, ajudando o Bruno aqui em BH, tô rodando mais de 50 cidades no Brasil inteiro. Eu acredito que a gente precisa também se mobilizar por pautas ainda mais importantes que é a nossa liberdade. Então eu acho que é por isso que nós estamos aqui e é por isso que nós vamos continuar", finalizou.