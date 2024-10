O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) afirmou que a aliança de apoio ao candidato progressista à Prefeitura de Belo Horizonte, o atual prefeito Fuad Noman (PSD), é incoerente. Para ele, o apoio dos ex-postulantes Duda Salabert (PDT) e Rogério Correia (PT) compoem um "Frankenstein da política".

A afirmação foi feita antes de almoço com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e o deputado estadual e candidato à Prefeitura de Belo Horizonte, Bruno Engler (PL), na tarde deste sábado (19/10). Na sequência, o grupo segue para motocarreata de campanha de segundo turno de Engler, na região da Pampulha em direção ao prédio da prefeitura municipal.

Ao Estado de Minas, Nikolas questionou os posicionamentos das siglas contra Engler. "Sabemos que as eleições municipais têm as suas dificuldades, seus desafios, a máquina inteira contra nós. Todos eles se juntaram, mesmo que de forma incoerente. A Duda Salabert, por exemplo, dizia que o Fuad, se ela fosse eleita, iria ser preso. E agora está junto com ele. O Rogério também o atacava e agora está junto. Ou seja, é uma aliança incoerente, um Frankenstein mesmo da política", afirmou.

Segundo ele, essa união tem o objetivo de "destruir alguém que vem com uma renovação, que vem colocar pessoas sérias nos cargos, uma pessoa com certeza vai fazer para muito Belo Horizonte".

Ele também se mostrou animado para o segundo turno em BH. "É sempre muito bom quando Bolsonaro vem a Belo Horizonte. A gente sabe que foi 54% de votos aqui na eleição passada. Espero de fato que a gente repita esse feito aqui em BH. Estou com uma expectativa muito boa para o dia 27 [de outubro]", afirmou ao EM.

Agenda de Bolsonaro em BH

A partir das 14h, no último final de semana antes do segundo turno – em que o bolsonarista irá disputar o pleito com Fuad Noman (PSD) – Bolsonaro integra uma motocarreata de campanha na capital mineira.

O trajeto previsto seguirá para a Avenida Otacílio Negrão de Lima, em seguida Avenida Coronel Oscar Paschoal, Avenida Abraão Caram, Avenida Presidente Antônio Carlos, Avenida Nossa Senhora de Fátima, e Rua dos Caetés.

Na sequência, a carreata irá chegar na Avenida Afonso Pena, em frente à Prefeitura Municipal, onde, em um trio elétrico, Engler irá dividir palanque com Bolsonaro, senador Cleitinho e o deputado Nikolas Ferreira (PL). O candidato tem apenas uma semana até o segundo turno, em 27 de outubro.

É a segunda participação de Bolsonaro presencialmente na campanha municipal de Engler. No primeiro turno, em 5 de setembro, ele participou de comício da campanha no BeFly Hall.