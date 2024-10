O vereador eleito Lucas Pavanato (PL), o postulante mais votado da cidade de São Paulo, veio a Belo Horizonte para acompanhar a reta final da campanha de Bruno Engler (PL) nas eleições municipais. Ele foi eleito para o cargo com 161.386 votos.

A afirmação foi feita antes de almoço com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG), lideranças e apoiadores, na tarde deste sábado (19/10). Na sequência, o grupo segue para motocarreata de campanha de segundo turno de Engler, prevista para ter início às 14h.

Ao Estado de Minas, Pavanato contou que veio à capital mineira para acompanhar a reta final de Engler que, de acordo com ele, é um amigo de longa data. Segundo ele, o motivo da visita é "caminhar com Bruno" na reta final e participar da motociata.

Segundo Pavanato, Engler é a melhor opção para o Executivo belo-horizontino. "Eu acho que o Bruno é o melhor realmente pra cidade de Belo Horizonte. É um cara que eu conheço há um bom tempo. Já tem uma experiência parlamentar, e não só isso: é um cara que tem os princípios alinhados com os meus. Então, eu espero de verdade que ele consiga vencer aqui pra Belo Horizonte melhorar e avançar", afirmou.

O paulista também comentou que, durante sua estadia na cidade, conversou com algumas pessoas e, segundo ele, a maioria reclama da gestão atual. "Do jeito que tá hoje, não tá legal. As pessoas que eu converso aqui na rua de Belo Horizonte reclamam da situação e tem que mudar. Tem que colocar alguém jovem e com a cabeça diferente", finalizou.

Agenda de Bolsonaro em BH

A partir das 14h, no último final de semana antes do segundo turno – em que o bolsonarista irá disputar o pleito com Fuad Noman (PSD) – Bolsonaro integra uma motocarreata de campanha. A concentração está prevista para acontecer na Praça da Pampulha, com saída às 14h30.

O trajeto previsto seguirá para a Avenida Otacílio Negrão de Lima, em seguida Avenida Coronel Oscar Paschoal, Avenida Abraão Caram, Avenida Presidente Antônio Carlos, Avenida Nossa Senhora de Fátima, e Rua dos Caetés.

Na sequência, a carreata irá chegar na Avenida Afonso Pena, em frente à Prefeitura Municipal, onde, em um trio elétrico, Engler irá dividir palanque com Bolsonaro, senador Cleitinho e o deputado Nikolas Ferreira (PL). O candidato tem apenas uma semana até o segundo turno, em 27 de outubro.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia



É a segunda participação de Bolsonaro presencialmente na campanha municipal de Engler. No primeiro turno, em 5 de setembro, ele participou de comício da campanha no BeFly Hall.