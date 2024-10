Grupos de ideologia distinta a do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que visita Belo Horizonte neste sábado (19/10), espalharam faixas com mensagens críticas ao político em passarelas da capital mineira.

Uma das faixas rememora os recentes desentendimentos entre o ex-presidente e o pastor Silas Malafaia que diz: "Covarde, nem o Malafaia te quer".

O líder religioso deu uma série de entrevistas afirmando que Bolsonaro se acovardou em tomar uma posição mais rígida contra o candidato à Prefeitura de São Paulo, Pablo Marçal (PRTB), por medo de possíveis reações negativas nas redes sociais.

Oficialmente, o apoio do ex-líder do Executivo era destinado ao atual prefeito paulistano Ricardo Nunes (MDB), mas, ao longo do primeiro turno, ele chegou a fazer acenos a Marçal, que recebia apoio de boa parte do eleitorado bolsonarista.

Outra mensagem avisava "Alô BH, guardem suas joias o ladrão chegou". Bolsonaro é investigado por apropriação indevida de joias milionárias que o governo recebeu de presente durante a gestão dele. Entre os itens estavam colares, anéis, abotoaduras, relógios caríssimos, entre outros.

Alguns destes itens, que, segundo a legislação, deveriam fazer parte do acervo da União, foram desviados para os Estados Unidos com a ajuda do ex-ajudante de ordens, o tenente-coronel Mauro Cid, quando o ex-presidente foi ao país ao final de seu mandato. Lá, eles foram vendidos.

Faixas críticas a visita do ex-presidente Jair Bolsonaro à Belo Horizonte foram espalhadas em passarelas da capital Redes Sociais/Coletivo Alvorada

Quando o caso foi divulgado e exigida a devolução dos bens, o advogado de Bolsonaro Frederick Wassef foi aos Estados Unidos recomprar as joias.

Bolsonaro vem a Belo Horizonte tentar alavancar a candidatura de Bruno Engler (PL) à prefeitura. Para tentar engajar os eleitores, ele participa de uma motocarreata junto do candidato e de apoiadores, como o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) e o senador Cleitinho Azevedo (Republicanos-MG) , entre outros.

A última pesquisa Quaest, divulgada na última quarta-feira (16/10), indica Engler em segundo lugar com 37%, contra o atual prefeito Fuad Noman, que tem 46%.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) como MG-03563/2024 e realizou 1.002 entrevistas entre os dias 13 e 15 de outubro. A margem de erro é de 3 pontos percentuais.