Jair Bolsonaro (PL) fez uma breve passagem pela rua lateral à Praça Geralda Damata Pimentel, na orla da Lagoa da Pampulha no início da tarde deste sábado (19/10). O ex-presidente está na capital mineira para ato de campanha do deputado estadual Bruno Engler (PL) postulante à Prefeitura de Belo Horizonte.

No local, a comitiva de Engler foi recebida por apoiadores que ocupavam apenas a rua lateral, com a praça tendo movimento normal para o sábado. Na continuação da via, dezenas de motocicletas e carros esperavam a saída do ex-presidente em carro aberto na chamada “motocarreata da vitória” até a sede da PBH, no Centro da cidade.





Além do ex-presidente e do candidato, estavam na carroceria de duas caminhonetes os deputados federais Nikolas Ferreira (PL) e Domingos Sávio (PL), presidente da legenda em Minas. A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro; o deputado estadual Cristiano Caporezzo (PL) e os vereadores recém-eleitos Vile dos Santos (PL) e Pablo Almeida (PL) também estavam nos veículos.

Confira as fotos:



Ninguém fez discursos ou deu entrevistas nesta primeira etapa da ‘motocarreata’, as falas devem ocorrer ao fim do trajeto, na Avenida Afonso Pena. Bolsonaro foi, inequivocamente, a figura mais ovacionada pelos apoiadores, que se espremeram em gradis de metal para tocar e tirar fotos com o ex-presidente. Bruno Engler o acompanhou em contatos menos efusivos com os militantes trajados em verde e amarelo. Nikolas acompanhou o trajeto de forma mais discreta, mas também foi bastante assediado pelo público.





Engler terminou a corrida do 1º turno pela PBH em primeiro lugar com cerca de 100 mil votos a mais que seu oponente no segundo braço da campanha, o atual prefeito Fuad Noman (PSD). Apesar da dianteira preliminar nas urnas, o bolsonarista aparece atrás do pessedista nas pesquisas de intenção de voto divulgadas para o segundo turno.

