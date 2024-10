Durante um evento em Belo Horizonte, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro provocou o presidente Lula (PT), afirmando que o Brasil trocou um "galego de olhos azuis" — em referência a Jair Bolsonaro (PL) — por um "pinguço". Michelle e o ex-presidente estavam na capital mineira para participar de um ato de campanha de Bruno Engler, candidato à prefeitura de BH.

“O Brasil trocou um galego de olhos azuis por um pinguço. Tem como comparar? Tem como comparar Bruno Engler com Fufu?”, questionou Michelle durante o comício na Avenida Afonso Pena. O local estava esvaziado, mas os apoiadores do ex-presidente endossaram as falas da ex-primeira-dama.

“Obrigada pelo carinho de vocês. Obrigada por estarem aqui. Com você, Bruno, nós acreditamos na esperança de dias melhores para nossa nação. Estamos aqui representando as famílias, com mães e avós, como vejo aqui, com a nossa juventude, nossas crianças. Nossos jovens estão sendo influenciados por Nikolas Ferreira e André Fernandes. A base vem forte, e estou com o coração cheio de alegria, porque em Minas Gerais fizemos um trabalho lindo com nossas meninas: elegemos seis vereadoras, quatro prefeitas e nove vice-prefeitas. Um aumento em relação às últimas eleições. Foi um trabalho lindo, com um crescimento constante da participação das mulheres na política, pois a mulher tem um olhar especial, e nós precisamos delas”, afirmou.

Michelle destacou a importância das mulheres na chapa de Engler: “Assim será aqui em BH, com o nosso prefeito Bruno e nossa vice-prefeita, Coronel Cláudia, uma mulher que vem para somar. Bruno e Cláudia cuidarão das nossas mamães atípicas, das crianças com deficiência, das que têm doenças raras, da nossa comunidade surda e da nossa comunidade autista. Estamos aqui para cuidar, para ensinar, para nutrir. Esse é o nosso papel de mulheres e mães na sociedade”, completou.

Segundo Michelle, “não dá para comparar o governo do nosso presidente Jair Messias Bolsonaro com esse atual desgoverno”. “É um retrocesso! Não tem como comparar. Não tem como comparar Tereza Cristina com o atual governo, nem Paulo Guedes com os ministros de hoje. Também não tem como comparar Bruno com os demais candidatos.”

“Hoje estamos aqui com homens e mulheres de bem, que vão lutar por uma BH melhor. Confiamos nessa chapa. Que vocês saiam daqui motivados a conquistar mais cinco, dez, vinte ou trinta votos. Não podemos perder a esperança. Nós não desistimos de vocês, e vocês não vão desistir desta terra abençoada, que é nossa nação, e dessa cidade linda, que é Belo Horizonte. Queremos cuidar da saúde, da educação e da segurança. Precisamos de um prefeito que defenda a polícia e enfrente a bandidagem”, finalizou.

Michelle acompanhou o ex-presidente Jair Bolsonaro em uma série de eventos para a campanha de Engler neste sábado (19/10) em Belo Horizonte.