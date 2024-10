Quarto colocado na disputa pela Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), o presidente da Câmara Municipal, vereador Gabriel Azevedo (MDB), se reuniu na manhã desta quinta-feira (17/10) com os candidatos que foram para o segundo turno das eleições na capital mineira, mas segue fazendo mistério sobre qual lado vai apoiar.



No começo da manhã, Azevedo se encontrou com o prefeito Fuad Noman (PSD), que concorre à reeleição, na sede da PBH onde, segundo o vereador, foram discutidos assuntos relacionados aos Poderes Executivo e Legislativo.

Na sequência, Azevedo se reuniu em seu apartamento, no Centro da capital, com o deputado estadual Bruno Engler (PL), que também disputa o segundo turno.

De acordo com o vereador, na sede da PBH não foi discutido o apoio à reeleição do prefeito. A pauta, segundo ele, foi institucional, “pois não se pode discutir nada eleitoral em um prédio público”. Ele disse que foi ao encontro do prefeito, de quem é adversário político, a convite do vereador Álvaro Damião (União Brasil), que é candidato a vice-prefeito de Fuad e vice-presidente da Câmara Municipal.





Em suas redes sociais, o vereador postou uma foto dele na sacada da PBH e afirmou que não vai deixar nenhum projeto sem votar antes de deixar o comando da Câmara. “Não quero deixar essa função com nenhum papel sobre a mesa. Vou limpar a pauta e, nesse sentido, há muito a ser feito pela cidade”. Durante a campanha, Azevedo criticou a gestão de Fuad, principalmente em relação à questão do transporte público, e chegou a dizer que o prefeito era “antiquado e ausente”.





Sobre Engler, com que postou uma foto na cozinha de seu apartamento, o vereador disse que Engler elogiou sua campanha, pediu seu apoio neste segundo turno e “para se inspirar” em suas propostas. Durante a campanha, Azevedo chegou a dizer que Engler babava e também o chamou de “gamer celibatário”.

Apesar dos dois encontros, Azevedo ainda não se pronunciou oficialmente se vai apoiar Fuad ou Engler ou se vai permanecer neutro na disputa.