De acordo com assessoria de Gabriel, encontro foi pedido do próprio prefeito Fuad Noman

O Presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte (CMBH), Gabriel Azevedo (MDB), se reúne com o prefeito e candidato à reeleição Fuad Noman (PSD), na manhã desta quinta-feira (17/10). De acordo com a assessoria do parlamentar, o encontro ocorre após um convite do próprio prefeito.

A reunião entre o Fuad e Gabriel ocorre em meio as negociações de alianças para o segundo turno. Fuad concorre à reeleição contra o deputado estadual Bruno Engler (PL). Segundo pesquisa Quaest, divulgada ontem, Gabriel é um dos candidatos que transfere votos para o prefeito Fuad Noman.

Até o momento, Gabriel não apoiou oficialmente a candidatura de nenhum dos dois candidatos. Na disputa eleitoral pela Prefeitura de Belo Horizonte, o parlamentar ficou na quarta posição, recebendo 133.728 votos.

"O Presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte, Gabriel Sousa Marques de Azevedo (MDB), está reunido, neste momento, com o prefeito e candidato à reeleição, Fuad Noman (PSD), na prefeitura. O convite para a reunião partiu do prefeito, após alguns momentos de diálogo durante uma ligação feita ao vereador na tarde dessa quarta-feira (16/09)", informou a assessoria do presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte.