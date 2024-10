De acordo com assessoria de Gabriel, encontro foi pedido do próprio prefeito Fuad Noman

O prefeito de Belo Horizonte e candidato à reeleição pelo PSD, Fuad Noman, negou que tenha negociado com o vereador Gabriel Azevedo (MDB) apoio para a campanha no segundo turno. O chefe do Executivo recebeu o parlamentar em uma reunião na prefeitura nesta manhã, mas, segundo Fuad, ambos não falaram sobre política.

Durante agenda com entidades do setor cultural nesta quinta-feira (17/10), o prefeito afirmou que estava sem conversar com o presidente da Câmara Municipal, que também disputou a cadeira de prefeito de BH neste pleito, por causa das eleições.

“Ele é o presidente da Câmara, eu sou o prefeito. É uma relação profissional, tranquila, conversamos sobre questões da cidade. Foi uma conversa boa, rápida, e bem produtiva para BH. Eu não ia conversar sobre política numa situação daquelas, ele também não quis conversar, Graças a Deus”, disse Fuad, que disputa o segundo turno com Bruno Engler (PL).







Até o momento, Gabriel não apoiou oficialmente a candidatura de nenhum dos dois candidatos. Na disputa eleitoral pela Prefeitura de Belo Horizonte, o parlamentar ficou na quarta posição, recebendo 133.728 votos.





A assessoria de Gabriel informou que ele se encontrará com Engler (PL) também nesta quinta-feira. O convite partiu do deputado estadual e adversário de Fuad no segundo turno, que ligou para o vereador.





