Bandeiras da campanha de Fuad Noman foram arrancadas e atiradas no Arrudas por homens

A campanha do prefeito e candidato à reeleição Fuad Noman (PSD) registrou um boletim de ocorrência nesta segunda-feira (21/10) denunciando que o material de campanha estava sendo danificado e jogado no Arrudas. Imagens mostram alguns homens quebrando bandeiras do pessedista.

"Retirar material de campanha sem autorização judicial é crime eleitoral. Fizemos um boletim de ocorrência denunciando à Polícia Militar. Peço ajuda da população, especialmente dos meus apoiadores, para que continuem filmando e fotografando atos criminosos de vandalismo e enviando as mensagens para nossa campanha", disse o candidato.

Os homens foram filmados por câmeras e as imagens foram encaminhadas para a Polícia Civil para ajudar na identificação dos responsáveis. Ainda segundo o registro, ao perceber que estavam sendo gravados, os autores fugiram e abandonaram outras bandeiras no local.

A legislação determina que quem inutilizar ou alterar propaganda política poderá ser detido por até seis meses ou pagar multa.