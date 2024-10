A assinatura do contrato para obras de duplicação da BR-381 entre Caeté e Ravena, na Grande BH, foi publicado nesta segunda-feira (21/10) no Diário Oficial da União (DOU). As intervenções no trecho de cerca de 12 quilômetros ficarão a cargo da Construtora Luiz Costa Ltda., vencedora da licitação aberta pelo governo federal no trecho.





As obras devem ser finalizadas em três anos e meio e custarão cerca de R$ 400 milhões. As intervenções abrangem o percurso definido pelo governo federal como Lote 8A. Esse trecho é um dos destacados para realização das obras com verba pública e retirado do cronograma de intervenções sob responsabilidade da iniciativa privada na ‘Rodovia da Morte’, como é conhecida a extensão da pista entre Belo Horizonte e Governador Valadares, no Vale do Rio Doce.





Em fevereiro deste ano, durante visita do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) a Belo Horizonte, o ministro dos Transportes, Renan Filho (MDB-AL), anunciou que a BR-381 entre a capital mineira e Governador Valadares passaria por um leilão de concessão, o terceiro em três anos consecutivos.





Com as duas tentativas anteriores frustradas por leilões desertos, o governo federal decidiu retirar da obrigação da iniciativa privada a realização de obras entre BH e Caeté, considerado o trecho mais problemático por riscos geológicos e a necessidade de remoção de cerca de 2 mil famílias que vivem às margens da pista.





O Lote 8A é o que tem o cronograma mais adiantado. O 8B, entre BH e Ravena, só teve o edital publicado em setembro e o documento está em fase de avaliação da Controladoria Geral da União (CGU). A previsão para a abertura dos envelopes com propostas de empresas para a realização das intervenções no trecho está prevista para 4 de dezembro.





A manutenção da data em que deve ser divulgada a empreiteira que receberá cerca de R$ 521 milhões para duplicar o trecho da estrada mais próximo a Belo Horizonte é vista com preocupação por prefeitos e organizações das cidades da região. Nesta quinta-feira (24/10), integrantes do movimento Pró-Vidas BR-381 se reunirão com a CGU para pedir que a auditoria realizada pelo órgão não adie o processo.





O trecho entre BH e Ravena tem pouco mais de 13 quilômetros, mas é o mais crítico para a realização das obras. Neste ponto, o intenso fluxo da estrada que corta o estado é acrescido do trânsito da conurbada área da Região Metropolitana de Belo Horizonte. Além disso, a estrada é ladeada por casas muito próximas à pista, o que aumenta o número de acidentes graves e a presença de pedestres.