Governo federal arcará com as obras da BR-381 nos trechos entre Belo Horizonte e Caeté

O Lote 8-A da BR-381, referente ao trecho de 18 km entre Caeté e Ravena, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, foi leiloado na tarde desta quarta-feira (28/8). Entre as oito propostas entregues ao DNIT, a vencedora foi a da Construtora Luiz Costa Ltda.

Com sede no Rio Grande do Norte, a empresa, que já possui outras concessões do DNIT, ofereceu um desconto de 1,51% sobre o preço orçado pelo Governo Federal, que é de R$ 399,8 milhões. A Construtora Luiz Costa Ltda. vai atuar junto com a Conserva de Estradas Ltda., sediada em Minas Gerais.

O valor final para a elaboração dos projetos e execução das obras do trecho, de R$ 393,1 milhões, ficará a cargo do governo federal. Estão previstas obras de duplicação, restauração e melhoria na rodovia, com prazo de três anos e meio a partir da ordem de serviço. Cada etapa da execução será determinada e fiscalizada pelo DNIT.

Leilão de mais trechos ocorrerá nesta quinta-feira

O leilão de seis lotes da BR-381, entre Belo Horizonte e Governador Valadares, no Vale do Rio Doce, está agendado para esta quinta-feira (29/8). O trecho de 106 km é atualmente conhecido como “rodovia da morte” devido às péssimas condições viárias. O vencedor da concessão deverá arcar com as obras de duplicação.