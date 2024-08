Diretor da MRV é eleito presidente de sindicato de construtoras em Minas

Engenheiro e diretor da construtor MRV, Raphael Lafetá foi eleito o novo presidente do Sindicato da Indústria da Construção Civil de Minas Gerais (Sinduscon-MG) em eleição realizada nesta terça-feira (27/8). Ele assume o mandato para o triênio entre 2024 e 2027.

Lafetá encabeça a chapa que tem como vice-presidente Bruno Magalhães, representante da Terrazzas Construções. O grupo vencedor conseguiu 121 votos, quase o dobro dos 63 conquistados por seus opositores, liderados pelo empresário Teodomiro Diniz.

A eleição marca uma mudança nos rumos do sindicato patronal, que estava sob gestão de Renato Michel no último mandato, após ter passado pela gerência do Sinduscon na vice-presidência. O antigo presidente apoiou a malograda incursão de Diniz ao posto de liderança.

Diretor de Relações Institucionais da MRV Engenharia, Lafetá é associado ao fundador e presidente da construtora, Rubens Menin. O empresário é também acionista majoritário da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) do Atlético Mineiro, fundador do banco Inter e proprietário de empresas do ramo da comunicação na capital mineira.

Fundado em 1936, o Sinduscon-MG é o mais importante sindicato patronal do setor da construção civil em Minas Gerais. Atualmente, a entidade abrange cerca de 500 dos 853 municípios do estado e representa mais de 12 mil empresas no ramo.