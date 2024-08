BH: veja lista de bairros onde o preço do condomínio é mais barato

Uma pesquisa da startup "Loft" mostrou a variação de preço por condomínios e suas taxas por m² em Belo Horizonte. Segundo o levantamento, feito a partir da análise de mais de 13 mil anúncios de imóveis disponíveis para compra e locação na capital mineira, o bairro que lidera o ranking dos “mais baratos” é o Planalto, na Região Norte da cidade.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

Esses dados surgiram de lugares que tinham ao menos 50 imóveis anunciados em julho. No mesmo bairro mencionado, o custo por metro quadrado é de R$ 2,70. Além do Planalto, Santa Amélia e Itapoã têm custo médio do condomínio abaixo de R$ 3 por m².

"Lembrando que essa é uma média de preço. Dentro de um mesmo bairro, existem empreendimentos e unidades com valores mais altos e mais baixos, pois há outros fatores que influenciam na formação do preço. Se o prédio possui facilidades como piscina, academia ou playground, a cobrança tende a ser mais cara, para manutenção dessa estrutura", completa Fábio Takahashi, gerente de Dados da Loft.

Os 15 bairros com condomínio mais barato e sua taxa por m²



Planalto R$ 2,70

Santa Amélia R$ 2,70

Itapoã R$ 2,80

Santa Mônica R$ 3,20

Salgado Filho - R$ 3,50

Caiçaras - R$ 3,60

Caiçara-Adelaide - R$ 3,60

Cidade Nova R$ - 3,70

Sagrada Família - R$ 3,70

Palmares - R$ 3,80

União - R$ 3,80

São João Batista - R$ 3,80

Manacás - R$ 3,80

Jardim América - R$ 3,80

Nova Suíssa - R$ 3,90