BH: saiba em quais bairros o valor do condomínio é mais caro

O Bairro Belvedere, localizado na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, lidera o ranking dos bairros mais caros da capital mineira para se morar, conforme um levantamento feito pela startup "Loft" a partir da análise de mais de 13 mil anúncios de imóveis disponíveis para compra e locação na cidade.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

A pesquisa mostrou a variação do preço de condomínios e suas taxas por m². Nesse mesmo bairro mencionado, por exemplo, a cobrança mensal do condomínio para quem mora em apartamento custa, em média, R$ 13,70. Considerando um apartamento de 200 m², isso ultrapassaria o valor do salário mínimo nacional, atualmente em R$ 1.412, custando cerca de R$ 2.740,00.

Os dados surgiram a partir de bairros que tinham ao menos 50 imóveis anunciados em julho. "Em áreas mais valorizadas, a demanda por serviços no condomínio é mais alta, elevando o custo. Não à toa, oito dos 10 bairros com as maiores taxas estão localizados na Região Centro-Sul, polo de grande valorização imobiliária”, afirmou Fábio Takahashi, gerente de dados da "Loft".

Os 15 bairros com condomínio mais caro e sua taxa por m²

Belvedere - R$ 13,70

Boa Viagem - R$ 9,90

Beija Flor - R$ 9,90

Santo Agostinho - R$ 9,70

Funcionários - R$ 9,40

Carmo - R$ 9,00

Savassi - R$ 8,70

Lourdes - R$ 8,60

São Luiz - R$ 8,40

Barro Preto - R$ 8,10

Sion - R$ 7,40

Serra - R$ 7,30

Vila Vista Alegre - R$ 7,20

Anchieta - R$ 6,80

Santa Efigênia - R$ 6,70