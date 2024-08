Agronegócio de Minas ganha crédito de R$ 1,4 bilhão para safra 2024/2025

Alexandre Carneiro - O Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais (BDMG) anunciou nesta segunda-feira (26/8) um valor recorde em créditos para o agronegócio. Serão disponibilizados R$ 1,4 bilhão para financiar a nova safra 2024/2025. Esse valor é 15% superior ao total de R$ 1,23 bilhão liberado pela instituição para safra anterior. Os créditos chegarão a cooperativas, produtores e empresas do agronegócio, que representam 22% do PIB mineiro, segundo a Fundação João Pinheiro (FJP).

"O agro em Minas tem crescido como nunca cresceu, representando cada vez mais do agro Brasil, que também cresce. E o nosso banco tem dado todo o apoio, o que antes não acontecia", disse o governador Romeu Zema.

O governador de Minas Gerais também declarou que, além de permitir que o agronegócio cresça, a iniciativa trará bons resultados para o próprio banco. "Então, todos saem ganhando", destaca. Por fim, Zema salientou a abrangência do setor: "lembrando que a produção do agro está cada vez mais diversificada, com mais produtos em todas as regiões do Estado, ajudando na criação de empregos e no desenvolvimento econômico e social".

O presidente do BDMG, Gabriel Viegas Neto, lembrou que os resultados dos recursos destinados ao agronegócio na última safra foram positivos, o que baliza a disponibilização do montante recorde de R$ 1,4 bilhão.

"Superamos nossa meta e ultrapassamos 1 bilhão (de reais) em financiamentos realizados por meio de nossas linhas de crédito, que são diversas e atendem às múltiplas necessidades de quem está lá, no campo, na ponta, fazendo o agronegócio acontecer nos quatro cantos do nosso estado. Para este ano estamos igualmente empenhados e vendo caminhos de atuação cada vez mais fortalecidos dentro desse setor. Por isso, teremos uma meta ainda mais robusta para a safra 2024/2025", afirma.

Cooperativas apoiam disponibilização de crédito



Para Marcelo Ramos, diretor financeiro da Cooperativa Minasul, que reúne cerca de 200 produtores municípios do sul e sudoeste de Minas, dos ramos de café e de cereais, a oferta de crédito é de grande importância. "O produtor sempre precisa financiar suas compras, seus insumos; é essa a maneira que a gente pode apoia-lo. Então, as instituições financeiras nos apoiam, repassando esses recursos a taxas mais baratas. E é isso que a gente faz, também, repassando aos produtores esses recursos financeiros", conclui.