Ministro de Lula diz que Bolsa Família não deve ter aumento em 2025

O ministro do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Wellington Dias, afirmou que os recursos destinados ao Bolsa Família não devem ter aumento em 2025. Hoje, as famílias com o benefício do programa recebem mensalmente, em média, R$ 681,09.

A afirmação foi feita antes da conclusão do Orçamento, realizado pelo Ministério do Planejamento, que determina a quantidade de recursos que será utilizada por cada ministério. O projeto oficial deve ser apresentado na próxima semana.

De acordo com Dias, o valor da bolsa não deve ser reajustado, uma vez que a inflação está sob controle e o brasileiro mantém o poder de compra: “Não há nenhum estudo [de reajuste], nenhum levantamento, porque dentro da realidade, nesse momento do Brasil, nós temos o poder de compra preservado”.



“É possível comprar, com o valor que pagamos no ano passado, os produtos necessários com base na cesta de alimentos, os produtos de primeira necessidade para estas famílias”, afirmou o ministro ao G1.

Wellington Dias também afirmou que um possível reajuste pode ser considerado caso o Governo Federal tenha o entendimento de que a inflação esteja prejudicando as compras da população: “Claro que também estamos atentos, qualquer momento que tiver (sic) a necessidade…”, afirmou.

Ele também disse que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) “quer garantir que os mais pobres tenham não só o benefício, mas o poder de compra adequado”, de maneira que o país saia do Mapa da Fome e garanta a dignidade.