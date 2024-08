ArcelorMittal anuncia investimento de R$ 900 mi em energia solar em MG

A siderúrgica mineira ArcelorMittal anunciou nesta quarta-feira (21/8) um investimento de R$ 895 milhões em um parque de energia solar no município de Paracatu, no Noroeste de Minas Gerais.

A produção prevista é de 69 MW médios/ano, com potência instalada de 269 MW no Parque Luiz Carlos, a 503 km da capital mineira, que irá gerar mais de 900 empregos temporários e aproximadamente 40 empregos fixos na região.

Para o presidente da siderúrgica e CEO da ArcelorMittal Aços Longos e Mineração LATAM, Jefferson de Paula, a intenção é proporcionar o desenvolvimento da empresa e do estado. “Nossa meta é aumentar a competitividade, no investimento para redução dos custos, e chegar a 2050 com geração nula de monóxido de carbono”, projetou.

O presidente afirma que a expectativa é de redução do CO2 em 2 mil toneladas, “reduzindo gases estufa e sendo competitivos”. A empresa é a quarta maior consumidora de energia do país, sendo responsável por 42% da produção de aço brasileira.

Além disso, o CEO afirma que a empresa já é responsável pela produção de 40% da energia que consome e, com o novo parque em Paracatu, o objetivo é produzir 80% da energia que consome.

Dessa maneira, todo o volume de energia gerado pela planta será destinado às operações da empresa, com a expectativa de operação comercial plena até 2025. Assim, há a expectativa da construção de uma linha de transmissão de 65 km de extensão, até o Sistema Interligado Nacional (SIN).

O secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado de Minas Gerais, Fernando Passalio, também presente no evento de lançamento do projeto, celebrou o investimento, afirmando que, uma vez que a ArcelorMittal “paga tantos impostos e gera tanta riqueza”, fazendo-a merecer o apoio da secretaria.

Passalio também afirmou que a oferta de vagas com as obras é “resultado de um governo que tem muita preocupação com a geração de emprego” e “com as gerações futuras”. De acordo com a empresa, serão oferecidas 930 vagas temporárias de emprego nas obras do Parque, além de aproximadamente 40 empregos fixos responsáveis pela manutenção.

O secretário também celebrou, dizendo que Minas Gerais é responsável por 20% da energia solar produzida no país, e brincou: “Em breve, o nosso estado poderá se chamar Energias Gerais”. “O mundo está de olho no investimento em energia solar, e Minas está no caminho certo”, concluiu o secretário.