A região norte de Minas Gerais é um excelente lugar para a geração de energia solar Fotovoltaica, pois tem níveis de insolação próximos às melhores regiões do planeta

A região de Minas Gerais, terra de riquezas naturais e históricas, vem se destacando não apenas pela tradição cultural, mas também por um movimento crescente em direção à sustentabilidade energética. Cerca de um quinto de toda a energia solar produzida no Brasil está concentrada na região. É o que aponta o levantamento da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) em 2024. Além disso, 100% dos 853 municípios de Minas Gerais possuem ao menos uma unidade de geração de energia solar fotovoltaica.



A adoção desta energia limpa não se limita apenas aos benefícios ambientais. Ela também promove um crescimento econômico sustentável ao estimular a criação de empregos locais na instalação e manutenção de sistemas fotovoltaicos. Além disso, a redução nos custos de energia para empresas e residências impulsiona a competitividade e melhora a qualidade de vida dos cidadãos.

A região norte de Minas Gerais é um excelente lugar para a geração de energia solar fotovoltaica, porque tem níveis de insolação próximos às melhores regiões do planeta. A geração de eletricidade por meio da energia solar fotovoltaica apresenta grandes vantagens quando comparada a outras fontes de energia renováveis, como não resulta em qualquer gás tóxico e o único recurso necessário é uma fonte inesgotável e totalmente sustentável.

Leia: Ancar revoluciona estilo de vida de colaboradores com uso de IA

A mineira Aurora Energia, por exemplo, já conseguiu mais de 7GW em licença ambiental no estado de MG, possuindo a maior licença ambiental para geração fotovoltaica do mundo, mais de 5GW. Apesar dos avanços, ainda existem desafios a serem superados, como a necessidade de políticas públicas mais robustas de incentivo à energia solar, além de investimentos em pesquisa e desenvolvimento para aprimorar a eficiência dos sistemas. Contudo, cada desafio representa uma oportunidade para Minas Gerais se consolidar como um líder em sustentabilidade no Brasil.

Veja: Sunne promete impulsionar o setor de energia renovável no Brasil com IA

O caminho em direção a uma matriz energética mais limpa e diversificada é inevitável, e Minas Gerais está na vanguarda dessa transição. Com a força da energia solar, o estado não apenas fortalece sua economia e promove o desenvolvimento local, mas também contribui significativamente para a preservação do meio ambiente e para a construção de um futuro mais sustentável para as gerações vindouras.

Confira: ESG é fundamental para resiliência climática e futuro das empresas

Portanto, é fundamental que governos, empresas e cidadãos continuem a investir e apoiar iniciativas que promovam a energia solar em Minas Gerais. Somente assim poderemos garantir um estado mais verde, próspero e resiliente, onde a sustentabilidade e o desenvolvimento caminham lado a lado, impulsionando não apenas a economia local, mas também a qualidade de vida de todos os mineiros.