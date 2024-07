A NUU, startup mineira carbono neutro, abre espaço em seu portfólio para uma linha de produtos adaptados para atender cafeterias, restaurantes e outros negócios de food service.

Já conhecida pelo consumidor final por preparar um mix original de receitas sem glúten à base de mandioca como pão de queijo, palitinho de tapioca, pizza de pão de queijo e dadinho de tapioca feito em parceria com o chef Rodrigo Oliveira, do Mocotó -, a NUU agora terá, com exclusividade para o food service, a Goma de Tapioca nas versões branca, rosa e dourada - coloridas naturalmente e enriquecidas com beterraba, cúrcuma e urucum.



O processo de desenvolvimento do novo produto durou cerca de seis meses e ganhou ainda mais entusiasmo depois da resposta positiva dos consumidores da marca em relação a outro produto, o Pão de Queijo Colorido por Natureza, que leva cenoura, beterraba, chia e cúrcuma em sua composição para agregar sabor e cor.





“Assim como todos os produtos da NUU, a tapioca é oferecida congelada. Ela foi criada a partir de uma receita da minha família e, além de polvilho, inclui farinha de mandioca.



Meu avô paraibano levou essa receita com ele quando foi morar em Minas Gerais e a ensinou para meu pai, que me ensinou”, conta Rafaela Gontijo, CEO da NUU que começou a sua carreira de empresária vendendo pão de queijo em feirinhas e estabelecimentos do Rio de Janeiro, como o café Bica da Rainha. “A ideia é oferecer um produto com versatilidade e qualidade, combinado ao comprometimento de uma empresa que faz parte do capitalismo consciente e se preocupa com o meio ambiente.”

Leia também: Ancar revoluciona estilo de vida de colaboradores com uso de IA



A tapioca se soma aos produtos da empresa que, na versão food Service, serão oferecidos em embalagens maiores e transparentes: pão de queijo nos tamanhos coquetel, tradicional, lanche e supergrande (1 kg); palitinho de tapioca (1 kg), pizzas de pão de queijo nos sabores marguerita (190 g), linguicinha caipira (210 g), frango defumado com requeijão (200 g), goiabada com queijo (160 g) e doce de leite (160 g), além do Dadinho do Chef (1 kg) desenvolvido em parceria com o chef Rodrigo Oliveira do restaurante Mocotó, nas versões tradicional (com queijo coalho) e vegana (com grãos fermentados e macadâmia).



Os clientes que quiserem colocar um dos produtos da marca na operação terão, além de uma equipe comercial e técnica à disposição, uma landing page com sugestões de cardápio e otimização do portfólio; manuais de preparo; sugestões de receitas desenvolvidas por chefs; kit de marketing digital para produção de conteúdo e kit de marketing físico com materiais de ponto de venda. “Nosso objetivo, com o lançamento da linha, é alcançar 3% dos 45 mil pontos de vendas no Sudeste e do Sul do País. Para começar, concentraremos nossos esforços especialmente em São Paulo e Rio de Janeiro”, revela Gontijo, que em 2023 recebeu um aporte de R$ 20 milhões em rodada de série A para potencializar, principalmente, a expansão comercial da marca.

A sustentabilidade é um dos principais ingredientes usados na receita da empresária mineira Rafaela Gontijo para edificar a startup NUU – o nome é uma homenagem à clássica expressão mineira “nuu”, abreviação de nossa, e retrata um produto “nu”, sem glúten, corantes, aromatizantes e sem pressa. A empreitada que foi erguida em Patos de Minas - MG, um dos berços do agronegócio brasileiro, teve início no ano de 2015, quando Rafaela decidiu deixar o cargo em uma grande companhia para empreender. Inspirada no sabor do pão de queijo que figurava à mesa na fazenda onde foi criada, ela fez de sua empresa sinônimo de qualidade e zelo pela natureza.

O negócio começou pequeno, com a venda do pão de queijo em feirinhas de produtos na cidade do Rio de Janeiro, foi ganhando cada vez mais clientes e conquistou grandes mercados como Pão de Açúcar, Carrefour, Zona Sul e redes e cafeterias em São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Em pouco tempo o palitinho de tapioca, feito com apenas três ingredientes – leite, polvilho e queijo – , somou-se à receita principal, seguido pela pizza de pão de queijo em cinco sabores: marguerita, linguicinha, frango com requeijão, queijo com goiabada e doce de leite. A startup também firmou parceria com o premiado chef de cozinha Rodrigo Oliveira, autor da receita original do dadinho de tapioca, e colocou uma versão do petisco com molho nas gôndolas do supermercado.

O modelo de indústria sustentado pelo capitalismo consciente rendeu a marca prêmios e reconhecimentos. A NUU entrou para a seleção da ONU de 50 empresas do mundo a terem o título "UN Best Small Business: Good For All" e, em 2024, aderiu ao grupo de companhias que fazem parte do Pacto Global da ONU. A marca também possui o selo Women Owned, que atesta que a organização pertence a mulheres e tem entre seus objetivos promover e apoiar o empoderamento econômico feminino em negócios.