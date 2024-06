Mais de 90% dos brasileiros fazem uma busca no Google antes de efetuar uma compra e 20 bilhões de quilômetros são percorridos diariamente no Google Maps. Pensando em otimizar a busca de produtos em lojas físicas em redes de shopping center, a Napp Solutions e Google se juntaram para trazer mais assertividade na geolocalização de produtos utilizando dados de estoques nas lojas mais próximas.





A Napp Solutions tem como missão conectar empresas locais ao mundo digital e já integrou e mapeou mais de 1.800 sistemas de vendas que atendem este mercado, visando acelerar o processo de digitalização e alcançar a fatia que representa esse segmento. Para isso, a startup investiu em uma solução exclusiva que conta com uma parceria inédita com o Google para esse tipo de integração, levando o varejo físico para as pesquisas feitas na busca.





A ferramenta é capaz de levar o estoque das lojas físicas para os resultados das buscas no Google, criando uma espécie de vitrine virtual, com a atualização online dos produtos em estoque. Além disso, o consumidor tem duas opções de ações no próprio buscador: ligar para a loja e tirar eventuais dúvidas ou, até mesmo, iniciar um deslocamento por meio do Google Maps, destacando a georreferência mais próxima.





A startup executa atualmente o processo de conexão de mais de 500 shopping centers e 75.000 lojistas inclusive fora do Brasil. O Book Hall, por exemplo, localizado no Shopping Country, em Porto Alegre (RS), é um dos maiores espaços permanentes destinados ao serviço editorial para preservar as livrarias e buscou na solução da Napp Solutions uma maneira de impulsionar as vendas.

Outro exemplo é o Shopping SP Market, em São Paulo (SP), com quase 30 anos de atividades, se consolidou como um dos principais empreendimentos da indústria de shopping centers no Brasil. Com a implementação da plataforma, a exposição online aumentou em 400%, ampliando sua presença digital. Além disso, foi registrado um aumento de 116% nas ligações para as lojas e um crescimento de 25% no cálculo de rotas.





A Plataforma Napp foi desenvolvida considerando os diversos desafios e responsabilidades enfrentados diariamente pelas pequenas e médias empresas, que precisam de tempo para gerenciar o dia a dia do negócio. A interface é simples de usar e a maioria dos recursos é automatizada, evitando ter que executar tarefas manuais ou complexas – em especial para pessoas com pouco conhecimento em tecnologia.





Por meio desta plataforma, o empreendedor poderá criar campanhas de publicidade e de promoção de seu estoque em lojas físicas com a ajuda das Campanhas Inteligentes, poderá acessar insights e tendências de mercado gerados a partir das campanhas realizadas no Google Ads, interagir com seus clientes por meio do Business Messages, além de acessar conteúdos educacionais exclusivos do Google com dicas para alavancar seus negócios.



“Ao expandir o acesso ao estoque de lojas físicas em shopping centers, cumprimos a nossa missão de ajudar os negócios a se adaptarem ao novo perfil do consumidor, mais digital, e que pesquisa antes de tomar a sua decisão de compra. Essa solução vai ajudar a conectar ainda mais os consumidores com as lojas de shopping centers, explica Newton Neto, diretor de parcerias do Google para a América Latina.



“A Napp aprendeu a tirar as barreiras! O varejista não precisa construir um relacionamento com o canal, ter catálogo de produtos, e nem atualizar estoque e preço. Isso nos coloca em um outro patamar em relação aos concorrentes que não entregam esses três pontos que são primordiais para se utilizar o termo sem barreiras”, disse Bruno Zenatte, co-fundador da Napp Solutions.

A Napp Solutions é uma startup brasileira líder na integração de dados, em mais de 1800 sistemas de gerenciamentos de negócios (ERP), com foco de atuação nos mercados de varejo, shoppings, aeroportos e indústria. A companhia já recebeu aporte de R$ 32 milhões, soma de três rodadas, da Hindiana Investimentos e da CBX Capital.



O chairman e co-fundador da Napp, Luis Fernando de Bueno Vidigal, é filho do ex-presidente da Fiesp, Eulalio de Bueno Vidigal, empresário do antigo grupo industrial Cobrasma, nos anos 1980. Foi investidor anjo de Rui Arle, Bruno Zenatte e Guilherme Zenatte, também sócios-fundadores da empresa de tecnologia.