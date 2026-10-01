Mundo Startup

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Jornalista especializada em inovação e tecnologia. Premiada 3X pelo Startup Awards. Instagram @beatrizbevilaqua

Julio Cardozo e Johana Cáceres, parceiros da AGL - (crédito: Divulgação)
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Gigante mineira da tecnologia amplia presença na América Latina

Com crescimento de 17,31% no primeiro semestre, fabricante de Divinópolis fortalece atuação no Paraguai e amplia exportações de soluções de segurança eletrônica

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