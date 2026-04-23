Legaltech mineira cria solução para instituições de saúde

Jornalista e Comunicadora de Startups. Em 2019, 2021 e 2023 foi premiada como Melhor Profissional de Imprensa do Brasil pelo "Startup Awards", maior premiação do ecossistema de startups da América Latina. Instagram @beatrizbevilaqua

Até mais do que outras áreas administrativas, o setor de saúde é um dos que mais lida com contratos no dia a dia. Isso ocorre porque essas instituições dependem de uma ampla rede de fornecedores e prestadores de serviços para garantir o funcionamento das atividades assistenciais, incluindo serviços de limpeza, manutenção, fornecimento de medicamentos e soluções tecnológicas.

De acordo com a Associação Nacional de Hospitais Privados (ANAHp), a gestão do relacionamento com fornecedores é um elemento estratégico para o funcionamento das instituições hospitalares, dada a diversidade de serviços e insumos necessários à operação.

De olho nesse cenário, o netLex, plataforma de Contract Lifecycle Management (CLM) na América Latina, passou a oferecer uma solução voltada especificamente para instituições de saúde. A solução permite centralizar contratos e aditivos em um repositório único, automatizar fluxos de criação, revisão e assinatura eletrônica, além de gerar alertas sobre cláusulas críticas, prazos de reajuste e marcos financeiros.

“Os processos contratuais no setor de saúde são complexos e impactam diretamente a operação das instituições e a experiência dos pacientes. Ter visibilidade sobre todo o ciclo de vida dos contratos ajuda a reduzir riscos e melhorar a gestão operacional”, afirma Flávio Ribeiro, CEO do netLex.

De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o setor de saúde movimenta mais de R$ 872 bilhões por ano no Brasil e representa aproximadamente 9,7% do Produto Interno Bruto (PIB) do país.

Tecnologia que ajuda a vender

Um exemplo da aplicação desse tipo de tecnologia no setor é o da Alice, operadora de planos de saúde voltada a empresas. Ao automatizar sua gestão contratual com a plataforma do netLex, a companhia conseguiu lidar com um grande volume de contratos e reduzir o tempo de ativação de planos corporativos de cerca de 30 dias para menos de 24 horas. Hoje, cerca de 90% dos contratos são gerados e processados automaticamente, permitindo escalar a operação sem aumentar proporcionalmente o time jurídico.

A automação trouxe maior controle sobre prazos, renovações e fluxos de aprovação, centralizando todas as informações e oferecendo visibilidade completa sobre o ciclo de vida dos contratos. Isso não apenas agilizou processos internos, mas também reduziu a burocracia e erros humanos, fortalecendo a confiabilidade e a segurança jurídica da empresa, além de torná-la uma das mais inovadoras da América Latina.

A capacidade de lidar com um alto volume de contratos se tornou um diferencial competitivo. Com processos mais ágeis e padronizados, a empresa consegue ativar novos clientes corporativos rapidamente, oferecendo uma experiência mais eficiente e fortalecendo sua posição em um mercado cada vez mais competitivo.

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