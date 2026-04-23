ABStartups completa 15 anos e reposiciona atuação em ano-chave no Brasil

Jornalista e Comunicadora de Startups. Em 2019, 2021 e 2023 foi premiada como Melhor Profissional de Imprensa do Brasil pelo "Startup Awards", maior premiação do ecossistema de startups da América Latina. Instagram @beatrizbevilaqua

A ABStartups, maior comunidade de startups da América Latina, entra em 2026 consolidando sua nova marca em um momento simbólico para o ecossistema brasileiro de inovação. Ao completar 15 anos de atuação independente e sem fins lucrativos, a associação reforça sua missão de transformar o Brasil no país das startups, ampliando sua representatividade nacional e seu papel estratégico na articulação entre empreendedores, investidores, grandes empresas e o poder público.

Reunindo mais de 3 mil startups ativas em todo o país, a Associação Brasileira de Startups fortalece sua atuação como ponte institucional e consolida um movimento estruturado de expansão, capilaridade regional e aprofundamento da agenda pública. A nova identidade marca um novo estágio de maturidade, não apenas da organização, mas do próprio ecossistema.

“A nova marca representa a maturidade de um ecossistema que cresceu, se sofisticou e hoje demanda articulação qualificada. Não estamos mudando nossa essência, estamos ampliando nossa capacidade de representar e conectar o Brasil empreendedor em um novo patamar”, afirma Claudia Schulz, CEO da ABStartups.

Esse novo patamar se reflete em um cenário de movimentações estruturais que devem impactar diretamente o mercado de startups em 2026, especialmente nos campos regulatório, fiscal, de investimento e na relação com o poder público. Nesse contexto, a ABStartups reforça seu posicionamento como associação nacional representativa, com presença em todas as regiões do país e atuação ativa nos principais debates estratégicos.

Entre os temas centrais está o avanço da Reforma Tributária e seus desdobramentos práticos. Embora o objetivo seja simplificar o sistema, o ecossistema acompanha com atenção os possíveis impactos sobre startups em estágio inicial, modelos digitais, economia de plataformas e estruturas de investimento.

“É fundamental garantir que a simplificação tributária não gere efeitos adversos sobre modelos inovadores. Startups operam com estruturas e ciclos distintos das empresas tradicionais, e isso precisa ser considerado nas regulamentações. Nosso papel é contribuir para que o ambiente regulatório ofereça segurança jurídica sem comprometer a capacidade de experimentação e crescimento das startups”, complementa a CEO da ABStartups.

A movimentação também avança na contratação pública de inovação, com governos buscando soluções tecnológicas para desafios estruturais. O cenário amplia oportunidades para startups, mas exige maior preparo técnico, jurídico e operacional. No campo dos investimentos, o mercado segue mais criterioso e orientado a fundamentos, priorizando eficiência operacional, geração de receita e sustentabilidade financeira.

“Há uma janela importante para que startups participem mais ativamente da solução de problemas públicos. Ao mesmo tempo, o ciclo de euforia deu lugar a um momento de maior racionalidade. Isso fortalece o ecossistema no longo prazo, pois incentiva modelos mais sólidos e resilientes. A ABStartups atua para reduzir barreiras, qualificar o diálogo institucional e apoiar as startups nessa transição para um crescimento sustentável”, pontua Schulz.

Ao completar 15 anos, a ABStartups projeta 2026 como um marco de consolidação institucional e expansão estratégica. A associação amplia sua base associada, aprofunda sua atuação em políticas públicas e fortalece comunidades regionais, consolidando-se como orquestradora de um ecossistema diverso, colaborativo e distribuído.

“Chegar aos 15 anos com relevância ampliada demonstra a força coletiva do ecossistema brasileiro. Nosso compromisso é seguir articulando territórios, agendas e atores em torno de um objetivo comum: transformar o Brasil em um ambiente cada vez mais favorável à inovação”, conclui Claudia Schulz.

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