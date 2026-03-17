"IA não deveria conduzir recrutamento de liderança", alerta especialista
Para a consultora Paola Salgado, a tecnologia pode acelerar processos, mas decisões sobre pessoas ainda exigem interpretação humana e análise mais artesanal
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