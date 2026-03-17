"IA não deveria conduzir recrutamento de liderança", alerta especialista

Jornalista e Comunicadora de Startups. Em 2019, 2021 e 2023 foi premiada como Melhor Profissional de Imprensa do Brasil pelo "Startup Awards", maior premiação do ecossistema de startups da América Latina. Instagram @beatrizbevilaqua

inteligência artificial se tornou um dos temas centrais do debate sobre o futuro do trabalho. Em praticamente todos os setores, empresas buscam automatizar processos, reduzir custos e acelerar decisões. No recrutamento, a promessa é ainda mais sedutora: algoritmos capazes de analisar milhares de currículos em segundos e identificar, com precisão matemática, o candidato ideal. se tornou um dos temas centrais do debate sobre o. Em praticamente todos os setores, empresas buscam automatizar processos, reduzir custos e acelerar decisões. No recrutamento, a promessa é ainda mais sedutora: algoritmos capazes de analisar milhares de currículos em segundos e identificar, com precisão matemática, o candidato ideal.

recrutamento e seleção, principalmente para triagem de currículos e análise de perfis profissionais. Mas quando o assunto é gente, a equação pode ser mais complexa do que parece. O movimento não é pequeno. Pesquisas recentes indicam que 87% das empresas no mundo já utilizaram inteligência artificial em alguma etapa de, principalmente para triagem de currículos e análise de perfis profissionais. Mas quando o assunto é gente, a equação pode ser mais complexa do que parece.

A discussão sobre o uso da inteligência artificial na seleção de profissionais tem revelado um dilema cada vez mais presente no mercado: até que ponto a tecnologia pode substituir a análise humana em decisões que envolvem carreira, cultura organizacional e potencial de liderança?

Na prática, muitas empresas têm descoberto que o algoritmo funciona bem para tarefas operacionais como organizar dados, cruzar informações e acelerar etapas do processo. O problema começa quando se tenta delegar à tecnologia decisões que dependem de interpretação, contexto e sensibilidade humana.

No recrutamento de lideranças, por exemplo, raramente a melhor escolha está no perfil mais óbvio.

Algoritmos são treinados para buscar padrões. Pessoas, porém, raramente seguem padrões perfeitos. Muitas vezes, o profissional que melhor resolve um desafio empresarial não é aquele que tem o currículo mais alinhado à descrição da vaga, mas alguém capaz de trazer uma experiência diferente, um repertório inesperado ou uma visão complementar à cultura da empresa.

Para a psicóloga e especialista em recrutamento estratégico Paola Salgado, da consultoria PS Contrata, o maior problema não está na tecnologia em si, mas na forma como ela vem sendo usada pelas empresas. “Hoje muita gente está pedindo para a inteligência artificial criar testes, cases e até corrigir avaliações. O problema é que depois ninguém sabe validar aquilo. Se você não entende o que está avaliando, como vai saber se aquele candidato é realmente o profissional que precisa?”, questiona.

Segundo ela, a inteligência artificial pode ser uma aliada importante, mas não substitui o julgamento humano. “A IA não vai resolver problemas de pessoas. Colocar dados em decisões que envolvem gente ainda é muito difícil. O que faz diferença no recrutamento de verdade continua sendo o olhar artesanal, a capacidade de interpretar trajetórias e enxergar o que não está escrito no currículo.”

Na visão da especialista, o risco atual é que muitas empresas estejam invertendo a lógica: em vez de usar a tecnologia como ferramenta, acabam sendo guiadas por ela. “O que falta hoje não é tecnologia, é ensinar as pessoas a usar a IA com inteligência. A ferramenta deveria ajudar na operação. A análise, o pensamento e a interpretação precisam continuar sendo humanos.”

É justamente nesse ponto que o excesso de automação pode se tornar um problema. Quando processos de recrutamento passam a depender exclusivamente de filtros automatizados, existe o risco de reforçar vieses existentes no próprio mercado de trabalho. O sistema tende a selecionar perfis semelhantes aos que já ocupam determinadas posições, reduzindo diversidade de trajetórias e perspectivas dentro das organizações.

Por isso, cada vez mais especialistas defendem um modelo híbrido, no qual a inteligência artificial atua como ferramenta de eficiência operacional, mas não como substituta da análise humana.

Em um mercado que valoriza cada vez mais eficiência, velocidade e escala, a tentação de transformar o recrutamento em um processo totalmente automatizado é grande. Mas, quando se trata de pessoas, talvez o verdadeiro diferencial competitivo continue sendo algo que nenhum algoritmo consegue reproduzir completamente a inteligência humana.

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