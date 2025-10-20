No Recrutamento e Seleção 87% das empresas já usaram IA

Uma pesquisa recente mostra que 87% das empresas no mundo já utilizaram inteligência artificial em seus processos de recrutamento e seleção. O dado, divulgado pelo portal DemandSage, reforça como a tecnologia vem transformando a forma como organizações identificam, avaliam e contratam talentos.

Atualmente, grandes companhias já utilizam IA para otimizar a triagem de currículos, prever o desempenho futuro de candidatos e analisar competências comportamentais. O relatório também aponta que a adoção dessas ferramentas tem sido impulsionada pela possibilidade de reduzir em até 30% os custos por contratação.

No Brasil, essa tendência ganha cada vez mais espaço, especialmente diante do desafio de atrair e reter profissionais em um mercado altamente competitivo. Exemplo disso foi a edição 2025 do R&S Summit, um dos maiores eventos de Recrutamento e Seleção do país, que destacou a aplicação da IA no setor e reuniu mais de 11 mil profissionais de RH, recrutadores e gestores.

“Nos próximos cinco anos, recrutadores preparados em inteligência artificial poderão ser até seis vezes mais produtivos. Em um futuro próximo, o recrutador deixará de ser apenas usuário de software para atuar como um coagente da inteligência artificial. Em 2030, a previsão é que a IA transforme completamente a forma de pensar os processos seletivos, atuando como parceira estratégica dos profissionais da área”, afirmou Rodrigo Sahd, CEO da The Foursales Company, durante o evento.

Além disso, o Summit também trouxe discussões sobre o prompt secreto do cientista em recrutamento e seleção, formas práticas de aplicar a inteligência artificial nos processos atuais e estratégias para que os profissionais de RH se mantenham relevantes diante do avanço tecnológico.

A realização do encontro contou com a atuação conjunta das empresas que integram a holding The Foursales Company: a EasyHire, consultoria generalista de recrutamento e seleção; o Salesjobs, agência tech especializada na contratação de vendedores; e a Foursales, consultoria focada em avaliar, selecionar e recrutar executivos de vendas e marketing. Atuando em frentes complementares, as três empresas contribuíram para o amplo debate promovido pelo evento.

Em suma, o R&S Summit 2025 evidenciou na prática o que os números já mostram: a inteligência artificial está redefinindo os processos de recrutamento e seleção. O encontro reuniu diferentes perspectivas e mostrou que a tecnologia deixou de ser promessa para se tornar parte essencial da estratégia de atração e gestão de talentos.