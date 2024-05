A entrevista de emprego é uma das etapas que compõem o processo de recrutamento e seleção de profissionais para atuar no ambiente interno de determinada organização corporativa. Porém, muitos entrevistados acabam ficando em dúvida do que responder durante essa etapa.

Dayandra Sanches, recrutadora e especialista em Gestão de Pessoas com ênfase em liderança, inovação e administração pela Fundação Getúlio Vargas, explica que os profissionais devem se candidatar somente para vagas relacionadas ao perfil. “O candidato deve analisar a sua qualificação, habilidade e experiências já adquiridas na área da vaga ofertada. Analisando se a mesma está a linhada aos objetivos que têm na carreira”.

A headhunter também ressalta a importância do treino para a entrevista, “saiba contar a sua trajetória profissional no mercado profissional, pergunte se será online ou presencial e procure não se atrasar. Antes de iniciar, desligue o celular e evite distrações para manter o foco na conversa com o profissional recrutador”.

Por fim, Dayandra, também sugere que os profissionais pesquisem sobre a empresa.“Levante o máximo de informações possíveis sobre a corporação, compreenda como será a rotina de trabalho durante a semana, diga ao profissional responsável pelo recrutamento os pontos que mais despertaram o interesse para ocupar aquele cargo”.