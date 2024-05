Acontece nesta quinta-feira (23/5) a Feira de Empregabilidade do Grau Técnico, unidade Alípio de Melo, em Belo Horizonte. O evento ocorrerá das 10h às 16h na Avenida Abílio Machado, 2991, no Bairro Glória, Região Noroeste da cidade. Com entrada gratuita, a feira vai oferecer mais de 2 mil vagas de empregos e estágios para quem busca inserção profissional.





Dentre as empresas estão Supermercados BH, Viação Belo Monte, CIEE/MG, AeC, Alma Viva, CCAA, SESC, SINE, Loja Elétrica, EVO Estágios, KMI Estágios e Drogaria Araújo, que vão ter vagas nas áreas administrativas, operacionais, e de níveis médio, técnico e superior, e estágio.

O processo seletivo será no próprio dia do evento, mas há possibilidade de ser estendido para uma segunda avaliação em outro momento, diretamente com as empresas recrutadoras.

Ao longo da feira, os participantes poderão assistir a palestras sobre inteligência emocional e comportamento pessoal, além de participar de oficinas sobre elaboração de currículos e apresentação pessoal. Também haverá serviços de saúde disponíveis.

O gestor da unidade, Fred Massena, reafirma que o evento é aberto ao público, e, principalmente, destinado a quem busca colocação ou recolocação no mercado de trabalho. "A Feira de Empregabilidade tem o objetivo de conectar esses talentos com as vagas disponíveis”.

Serviço:

Feira de Empregabilidade Grau Técnico | Unidade Alípio de Melo

Quando: 23 de maio, quinta-feira, das 10h às 16h

Onde: Av. Abílio Machado, 2991 - Glória