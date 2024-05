O Governo de Minas Gerais lançou nesta segunda-feira (20/5) um programa de capacitação para pessoas em vulnerabilidade social. Chamado de Minas Forma, o projeto conta com a parceria do Sistema Fecomércio e tem como foco em jovens de 18 a 29 anos e mulheres com mais de 40 anos.





A princípio estão sendo oferecidas 8.100 vagas divididas em 356 turmas distribuídas em 101 cidades mineiras e, com a oferta, o governo espera atender os setores de turismo, comércio, cultura e serviços.





Nessa primeira fase do programa serão oferecidos 24 cursos com no máximo 100 horas de duração. No qual se destacam as ofertas de técnico para garçom, técnico básico para camareiras, qualidade no atendimento ao cliente e aperfeiçoamento no serviço de cozinha.

As aulas serão práticas e contarão com uma bolsa auxílio de R$ 210, para as turmas de 35 horas, e R$ 600, para as turmas de 100 horas, que serão pagos de acordo com a presença regular em sala de aula.





A primeira turma do programa começa já no dia 27/5 com o curso de técnicas básicas para garçom no Sesc Barro Preto. Já no dia 3/6 inicia as aulas do curso técnicas básicas para camareira em Venda Nova.





O programa tem o intuito de, além de fornecer a formação sócio-profissional para pessoas em situação de vulnerabilidade social, promover um aumento na autoestima do participante.

“Com o programa podemos possibilitar ao aluno a inclusão no mercado de trabalho, então nós estamos falando da formação profissional, trabalho, renda, autonomia e autoestima, esse modelo é inovador porque ele começa com nós desenvolvendo questões sócio emocionais nos primeiros dias de aula com o intuito de mostrar que elas são capaz e que elas podem ter autonomia da sua vida.”, ressalta Elizabeth Jucá, Secretária de Estado de Desenvolvimento Social.





O Minas Forma se soma ao Trilhas do Futuro, outro projeto do governo que oferece cursos técnicos para jovens. “Desenvolvimento econômico e social não é uma ação, uma grande obra, um programa que resolve, são vários e no nosso governo, nós temos atuado na saúde, na educação, na segurança, na infraestrutura, no meio ambiente, no social e é dessa maneira que as coisas funcionam. Se uma perna ficar maior do que a outra o caminhar não vai ser bom, tem que ser equilibrado e hoje para mim é uma alegria muito grande estar vendo aqui esse lançamento”, ressalta o governador Romeu Zema.

As inscrições nos cursos podem ser realizadas por meio dos Centros de Referência em Assistência Social (CRAS).





Estão disponíveis vagas para as seguintes cidades: Alfenas, Araguari, Araxá, Arcos, Barão de Cocais, Barbacena, Belo Horizonte, Betim, Boa Esperança, Bom Despacho, Bueno Brandão, Camanducaia, Campo Belo, Carangola, Caratinga, Cataguases, Caxambu, Congonhas, Conselheiro Lafaiete, Contagem, Coronel Fabriciano, Curvelo, Diamantina, Divinópolis, Dores do Indaiá, Entre Rios de Minas, Esmeraldas, Extrema, Fama, Formiga, Frutal, Gonçalves, Governador Valadares, Guaxupé, Ibirité, Igarapé, Ipatinga, Itabira, Itabirito, Itajubá, Itambacuri, Itanhandu, Itapecerica, Itaúna, Ituiutaba, Jaboticatubas, Jacutinga, Janaúba, João Pinheiro, Juatuba, Juiz de Fora, Lagoa da Prata, Lagoa Santa, Lambari, Lavras, Leopoldina, Manhuaçu, Mariana, Mateus Leme, Montes Claros, Muriaé, Nova Lima, Nova Serrana, Ouro Branco, Ouro Preto, Pará de Minas, Paracatu, Passa Quatro, Passos, Patrocínio, Pedro Leopoldo, Poços de Caldas, Ponte Nova, Pouso Alegre, Resplendor, Ribeirão das Neves, Sabará, Salinas, Santa Luzia, Santa Rita de Ibitipoca, Santana do Riacho, Santos Dumont, São João Del Rei, São João Nepomuceno, São Joaquim de Bicas, São José da Barra, São José da Lapa, São Lourenço, São Thomé das Letras, Sete Lagoas, Teófilo Ottoni, Timóteo, Tiradentes, Três Marias, Turmalina, Ubá, Uberaba, Uberlândia, Varginha, Viçosa, Volta Grande.

*Estagiária sob a supervisão do subeditor Humberto Santos