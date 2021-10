'Um futuro melhor', diz um dos 12 mil jovens inscritos em programa mineiro

Emily e Erick são dois dos 632 jovens selecionados entre os mais de 12 mil inscritos na FSFX (foto: FSFX/Divulgação) "Meu objetivo é estudar, crescer profissionalmente e ter um futuro melhor", resume Erik Moreira de Paula, 19 anos, um dos 12 mil jovens que se inscreveram, em Ipatinga, para o programa Trilhas de Futuro, do Governo de Minas. As aulas que vão capacitar os alunos para o mercado de trabalho já tiveram início e o clima entre os jovens é de otimismo e esperança.

Erik optou pelo curso técnico em Mecânica. “Sempre gostei dessa área. Meu intuito é aprender e cada vez mais e me tornar um profissional de referência no mercado”, complementa. Ele é um dos milhares de mineiros que fizeram a inscrição no Colégio São Francisco Xavier (CSFX), administrado pela Fundação São Francisco Xavier, braço social da Usiminas nas áreas da saúde e da educação, no Vale do Aço.

As bolsas de estudos integrais e profissionalizantes fazem parte do programa do Governo do Estado de Minas Gerais para capacitar cerca de 40 mil jovens e adolescentes de escolas públicas em todo o estado. A intenção da administração estadual é que os jovens sejam preparados para atuar no mercado de trabalho por meio da formação técnica gratuita, a partir deste ano.

Orgulho e otimismo

A coordenadora de cursos do CSFX Técnico, Blenda Rangel de Carvalho, disse que sente orgulho em fazer parte de um projeto tão importante para a formação educacional de jovens por meio da inclusão social.

“Esse apoio do governo do estado vai estimular a profissionalização de adolescentes em um momento delicado que estamos vivendo no nosso país e no mundo. Não somente as bolsas integralmente gratuitas, mas a oferta de ajuda financeira com transporte e alimentação é uma forma de dar mais acesso à formação destes estudantes”, disse.

Entre os jovens, o clima é de otimismo. Emily Silva Pereira, 18 anos, de Timóteo, disse que o curso é uma oportunidade única pra ela, que concluiu o Ensino Médio e ainda não tinha decidido qual carreira seguir.

“Entrei para o curso de Estética e acredito que será um divisor de águas, visto que é uma área vasta e que sempre fui apaixonada desde pequena. Estou com muita fé e força de vontade que irei fazer o curso e aproveitar da melhor forma possível”, disse.

Os cursos técnicos oferecidos são: Administração, Enfermagem, Mecânica, Análises Clínicas e Estética, que serão realizados na modalidade presencial, respeitando as medidas sanitárias de prevenção à COVID-19 e têm duração de um ano e meio, com 632 alunos matriculados.