Dois mutirões de empregos que ocorrem nesta semana em Belo Horizonte vão oferecer mais de 200 vagas em diferentes funções de trabalho. Os ações ocorrem a partir desta terça-feira (21/5), nas unidades do Sistema Nacional de Emprego de Belo Horizonte (Sine BH), e acabam na quinta-feira (23/5).

Ao todo, a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) vai ofertar 219 oportunidades para pessoas com ou sem experiência, com ensino médio ou fundamental. Outro mutirão deve ser realizado no dia 28, com a oferta de 130 vagas, totalizando 349 oportunidades de emprego no mês.

Os interessados devem comparecer aos postos do Sine do BH Resolve (Avenida Santos Dumont, 363, Centro) e do Barreiro (Rua Barão de Coromandel, 982, Barreiro), conforme a programação abaixo.

Os candidatos devem apresentar documentos pessoais (RG e CPF) e a carteira de trabalho (física ou digital). No processo seletivo, as empresas realizam as entrevistas e o encaminhamento dos trabalhadores para as funções.

As empresas participantes são Sapore, Verdemar, Villefort, Desenvolve Já e FM2C Serviços de Manutenção.

Somente neste ano, quase 3.550 vagas foram disponibilizadas nos 44 mutirões de emprego realizados neste ano.



Confira as oportunidades:



Sine BH Resolve:

Terça-feira (21)

Auxiliar de cozinha:às 8h30

Estoquista: às 9h30

Cozinheiro: às 10h30

Líder de recepção: às 10h30



Quarta-feira (22)

Repositor de mercadorias: 8h30 às 11h

Promotor de vendas: 8h30 às 11h

Pizzaiolo: 8h30 às 11h

Operador de caixa: 8h30 às 11h

Embalador, a mão: 8h30 às 11h

Auxiliar de Sushiman: 8h30 às 11h

Auxiliar de limpeza: 8h30 às 11h

Auxiliar nos serviços de alimentação: 8h30 às 11h



Sine Barreiro:



Terça-feira (21)

Operador de vendas (lojas):8h30 às 13h30

Encarregado de supermercado: 8h30 às 13h30

Auxiliar operacional de logística:8h30 às 13h30



Quarta-feira (22)

Operador de telemarketing ativo e receptivo: 9h às 14h



Quinta-feira (23)