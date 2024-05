O Sistema Nacional de Emprego de Belo Horizonte (Sine BH) está com 858 oportunidades de trabalho em aberto nesta segunda-feira (20/5). As vagas são destinadas para trabalhadores com ou sem experiência prévia e os salários podem chegar a até R$ 5 mil. Interessados, podem se inscrever pelo site da Prefeitura de Belo Horizonte (PBH).

De acordo com o Sine BH, são ofertadas 483 oportunidades para quem já tem experiência e outras 372 para pessoas que nunca trabalharam na área. Há, ainda, três vagas para pessoas com deficiência (PCD), mas exige experiência. As oportunidades com maior número de vagas são para operador de caixa e operador de telemarketing.

Pessoas interessadas podem se inscrever pelo site da PBH e obter detalhes sobre as vagas clicando aqui.