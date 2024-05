Estão abertas mais de 600 vagas gratuitas para os cursos profissionalizantes em 15 cidades da Bacia do Paraopeba, que terão início nos meses de maio e junho. As oportunidades são em diversas funções, como cuidador de idoso, cabelereiro, maquiador, confeiteiro, padeiro, confeiteiro e auxiliar de cozinha. Algumas cidades também têm vagas para cursos de inglês, libras, gestão de microempresa, auxiliar de manutenção de prédios, montagem e conserto de computadores.

A ação faz parte do Programa de Educação Profissional da Bacia do Paraopeba, que integra o Acordo de Reparação Integral, assinado entre a Vale, o Governo de Minas, os ministérios púbicos Federal e Estadual, e a Defensoria Pública de Minas Gerais, em 2021, em razão do rompimento da barragem em Brumadinho.

Veja os critérios

As vagas são oferecidas exclusivamente para moradores dos municípios onde ocorrem as aulas e que tenham mais de 16 anos. Os inscritos no Cadastro Único do Governo Federal têm prioridade na matrícula. A escolaridade mínima exigida varia de acordo com cada curso.

Quem estiver matriculado no programa e participar com frequência das aulas terá direito a uma bolsa auxílio no valor de R$ 300 para os cursos presenciais e R$ 150 para os cursos a distância. O pagamento será feito após o início das aulas e a comprovação da frequência do aluno.

Os cursos já estão sendo realizados desde o ano passado e a previsão é que em dois anos sejam oferecidas quase 6 mil vagas nos 25 municípios da Bacia atingidos pelo rompimento da barragem.

Estão com inscrições abertas os municípios: Biquinhas, Caetanópolis, Esmeraldas, Felixlândia, Florestal, Fortuna de Minas, Igarapé, Maravilhas, Mário Campos, Morada Nova de Minas, Paineiras, Paraopeba, Pompéu, São Gonçalo do Abaeté e São José da Varginha.

Os detalhes de cada curso e o formulário para as inscrições podem ser acessados no site do Instituto Euvaldo Lodi.

O programa é realizado pelo Instituto Euvaldo Lodi (IEL-MG) e pela Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg), em parceria com as prefeituras municipais.